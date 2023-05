Čeští lékaři poprvé použili novou léčbu odvracející slepotu. Je šetrná a nebolí

Nový lék je nadějí pro lidi trpící vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace. To je onemocnění sítnice, které je hlavní příčinou slepoty u pacientů ve věku 60 a více let. V Česku jí trpí 100 tisíc lidí. Léčena je jen pětina z nich. Přímo do oka doktoři během léčby vpíchnou takzvané bispecifické protilátky. Ty dokážou v sobě vázat dvě různé léčivé látky.