Požáry jsme přemohli, ale riziko trvá, hlásí čeští hasiči z Řecka

Podle jejich mluvčího Martina Kavky je nyní situace okolo Atén sice lepší než v minulých dnech, riziko je ale velké. „Požáry jsou momentálně z většiny uhašené, není tu žádné ohnisko, ale i tak je to riziko velké. Začal opět foukat silný vítr a panují vysoké teploty,“ přiblížil pro iDNES.cz čtvrteční situaci v Řecku. „Situace se opravdu může změnit každou chvíli,“ zdůraznil Kavka.

Čeští hasiči mají s pomocí v zahraničí zkušenosti. V Řecku naposledy působili v září 2023, a proto se snáz vypořádají i s překážkami, jako je jiný systém čerpání do cisteren. Češi nejsou jediní, kteří na pomoc Řecku vyrazili. „Podle mých informací jsou tu ještě Srbové, Francouzi a Italové,“ popsal Kavka.

Zatím ale Češi do akce v Řecku od svého příjezdu ve čtvrtek dopoledne nasazeni nebyli. „Jsme v kontaktu se styčným velícím důstojníkem a jsme připraveni vystřídat řecké hasiče, kteří jsou pochopitelně vyčerpaní,“ přiblížil Kavka v telefonátu.

„Hasiči musí překonávat vedro a jejich velitelé na to myslí. Často je musí střídat a dohlížet na dodržování pitného režimu. Hasit požár v přírodě nebo nepřístupném terénu je náročné. Když se k tomu přidá velké vedro, a hasiči mají samozřejmě na sobě nějaké ochranné pomůcky a ještě jsou blízko plamenů, je to opravdu velmi vyčerpávající. Potřebujete na to hodně sil a prostředků,“ sdělil Kavka pro Rádio Impuls.

Samotná cesta do Řecka byla problematičtější, než se čekalo a dálniční uzavírka před bulharskou Sofií podle Kavky znamenala zdržení minimálně o hodinu. Po příjezdu se setkali s českým velvyslancem v Řecku Jakubem Karfíkem. „Jsme připraveni tu být deset dnů, takový je zatím plán,“ přiblížil pro iDNES.cz vyhlídky Kavka.