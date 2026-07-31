Novinářům to po pátečním návratu sdělili zástupci prvního modulu, který byl z Česka do Řecka vyslán. Další stejně velký tým o 22 členech jej v pátek vystřídal a téměř okamžitě byl nasazen do akce u města Aigio.
První tým hasičů byl v Řecku nasazený v okolí města Patra od 16. července do pátku a od té doby byl vyslán na akci čtyřikrát. Podle velitele první rotace modulu pro lesní požáry a hasiče z Moravskoslezského kraje Richarda France je v Řecku mnoho borových lesů, ve kterých se korunové požáry šíří velmi rychle. Riziko šíření požárů tam pak je oproti střední Evropě mnohem větší. Hasiči navíc musejí pracovat s omezenými zdroji.
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„Jste tam se čtyřmi cisternami a 22 hasiči a když se situace zhoršuje, tak přestože máme kontakt s řeckými styčnými důstojníky, tak je to z pohledu velení něco úplně jiného než v Česku,“ řekl Franc. S dvěma přídělnými styčnými řeckými důstojníky čeští hasiči řešili vše od organizačních věcí na základně až po nasazení v operaci.
Ještě v pátečních ranních hodinách byl tým vyslán k požáru, kde hasiči museli čelit ohni ve svahu a proti větru, což podle France není ideální postavení. Nasazení ale podle něj bylo i díky spolupráci se zkušenými řeckými kolegy poměrně bezpečné.
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Hasič z Plzeňského kraje a velitel segmentu vyslaného týmu Pavel Musil uvedl, že komplikací byl místní silný vítr. „Ranní požár byl náročný, vítr měl 12 až 15 metrů za vteřinu a velmi nás překvapil. Museli jsme reagovat na změnu situace kvůli bezpečnosti našich lidí a naší techniky,“ dodal Musil, pro kterého byla mise v Řecku druhou zahraniční operací.
Pro Jaroslava Kubala z hasičské stanice ve Frýdku-Místku to byla první zahraniční mise a uznal, že za 15 let služby se s podobnými požáry nesetkal. K přímému ohrožení života členů týmu ale nedocházelo. „Máme nastavené bezpečnostní parametry, takže nejdůležitější je vždycky život hasičů. Technika je připravená k ústupu, hasiči jsou v nejsložitější situaci ochotní nechat techniku na místě a zachránit si životy,“ řekl Kubala.
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Oproti tuzemským zásahům podle Kubaly čeští hasiči v Řecku pracovali s lidmi, které potkali poprvé. Tým byl totiž sestaven z lidí z různých krajů, jednotliví členové jsou ale dobře trénovaní.
Mise v Řecku je součástí programu EU Prepositioning, stejně jako loni. Ve středu úřady informovaly o úmrtí dvou hasičů na Krétě, kteří v hustém kouři zřejmě ztratili orientaci a zemřeli ve svém voze. Třetí hasič byl nalezen mrtvý u obce Ageranos na Peloponéském poloostrově, informovaly ve čtvrtek místní úřady.