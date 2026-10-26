Tyto hrobky už kdysi objeveny byly. Zasloužil se o to v letech 1858–1860 Auguste Mariette, slavný francouzský egyptolog a zakladatel egyptské Správy starožitností. Tehdy objevil přibližně 160 hrobek z různých fází Staré říše. Jenomže jeho vykopávky se omezovaly jen na určité části hrobek, zejména obětní kaple, chodby a některé pohřební komory, aniž by byly odkryty a komplexně zdokumentovány ostatní architektonické prvky.
To nyní učinili čeští egyptologové, kteří však museli hrobky nejdříve znovuobjevit, protože po Mariettovi je po čase znovu ukryl pouštní písek a jejich stopy na dlouho zmizely. Stalo se tak v rámci dlouhodobého výzkumného projektu, jehož cílem je znovuobjevit a důkladně zdokumentovat památky, které byly částečně odkryty již v 19. století.
K nejvýznamnějším hrobkám, na nichž česká mise pracovala, patří hrobky Sabua a jeho syna Ptahšepsese, kteří zastávali vysoké funkce během Staré říše. Podle dostupných písemných pramenů byl Ptahšepses prvním úředníkem mimo královskou rodinu, který se oženil s egyptskou princeznou. Jmenovala se Chamaat a byla dcerou krále Veserkafa, zakladatele 5. dynastie.
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Objev českého vědeckého týmu ocenili i vysocí představitelé Egypta. „Odhaluje další z pokladů Egypta, které stále ukrývají mnohá tajemství staroegyptské civilizace,“ uvedl ministr cestovního ruchu a památek Šerif Fathí.
Vyzdvihl také slibný potenciál egyptských archeologických lokalit pro další objevy, jež obohatí poznání dějin a civilizace Egypta a ocenil spolupráci mezi Nejvyšší radou pro památky a zahraničními archeologickými misemi působícími v Egyptě, což významně přispívá k ochraně egyptského kulturního dědictví, zdůrazňuje jeho historickou a kulturní hodnotu a posiluje postavení Egypta na mapě světového cestovního ruchu. Archeologická lokalita, na níž dlouhodobě pracují čeští egyptologové, patří k největším, kterou kdy Egypťané propůjčili zahraniční expedici ke zkoumání.
Neznámá kaple a výzdoba královských rozměrů
Generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Hišám al-Laithy k novému úspěchu uvedl, že význam práce české expedice spočívá v opětovném odkrytí hrobek, jejichž výzkum nebyl od 19. století dokončen, což umožňuje jejich studium a dokumentaci nejmodernějšími vědeckými metodami a odhalení nových podrobností o pohřební architektuře stejně jako o náboženských představách a společenském životě vysoce postavených hodnostářů Staré říše.
Práce české expedice odhalily důležité architektonické a umělecké detaily v Sabuově hrobce, která leží severně od hrobky jeho syna a měří 54 × 28 metrů. Její původní výška se odhaduje na zhruba pět metrů. Její vnější zdi nesou architektonickou výzdobu napodobující průčelí královských paláců, zatímco obětní kaple obsahuje dobře zachované reliéfy zobrazující Sabua a jeho syna Ptahšepsese, jak dohlížejí na průvody nosičů obětin. Reliéfy se vyznačují přesným provedením a vysokou uměleckou kvalitou.
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„K nejvýznamnějším výsledkům výzkumu patří poprvé odkrytá obětní kaple Sabuovy manželky Ichetnefret, kterou Mariette při svých dřívějších vykopávkách nenalezl. V kapli byly odkryty nepravé dveře se scénami zobrazujícími ji po boku manžela a jejich dvou synů, Ptahšepsese a Ranefera, což přináší nové informace o členech rodiny a příbuzenských vztazích,“ vysvětlil vedoucí české expedice Miroslav Bárta.
Mumie dvořana a počátky starověkého lobbingu
„Mise také znovu určila polohu Ptahšepsesovy hrobky s využitím satelitních snímků a terénního průzkumu. Ukázalo se, že se rozkládá na ploše větší než 900 metrů čtverečních a zahrnuje obětní komoru a vstup zdobený malbami znázorňujícími průvody nosičů obětin a scény porážky obětních zvířat,“ uvedl Miroslav Bárta.
K nejdůležitějším výsledkům výzkumu této hrobky patří odkrytí pohřební komory. Uvnitř byl nalezen vápencový sarkofág s ostatky Ptahšepsese, který zastával vysoké funkce za vlády čtyř králů 5. dynastie - Sahurea, Neferirkarea, Raneferefa a Niuserrea. Přestože byla komora ve starověku vyloupena a zmizely šperky a cenné předměty, dochovaly se pozůstatky Ptahšepsesovy mumie, které tak mohl prozkoumat tým egyptských antropologů. Studie ukázala, že Ptahšepses zemřel ve věku přes šedesát let, což odpovídá údajům v nápisech zachycujících jeho biografii a na poměry tehdejšího starověkého Egypta představuje vysoký věk.
Česká expedice pokračuje ve studiu a restaurování obou hrobek a zároveň v navazujícím výzkumu, jehož cílem je odkrýt další hrobky zapomenuté nekropole v Sakkáře. Výsledky přispějí k hlubšímu pochopení dějin, života hodnostářů a kněží Staré říše a k dokumentaci důležitých architektonických a uměleckých prvků i nápisů.
„Odkryli jsme velkolepé nové památky, včetně Ptahšepsesovy hrobky, které poskytly mimořádné množství historicky jedinečných informací,“ dodává Miroslav Bárta. „Ačkoli se to může zdát nepravděpodobné, náš archeologický výzkum v posledních několika letech přinesl zcela nové důkazy týkající se historického pozadí 5. dynastie. Patří sem nové poznatky o počátcích nepotismu a lobbingu v historii civilizací, stejně jako inovace v procesu mumifikace,“ shrnuje význam těchto objevů.