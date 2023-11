Diplomaté evakuovali z Gazy do Káhiry dva příbuzné českých občanů, řekl Lipavský

„Našim diplomatům se dnes podařilo evakuovat další osoby z Gazy. V péči konzulárního týmu velvyslanectví v Káhiře jsou dva rodinní příslušníci českých občanů,“ uvedl ministr Lipavský.

Mluvčí ministerstva Daniel Drake před dvěma dny ČTK sdělil, že úřad v té době evidoval sedm českých občanů a jejich tři rodinné příslušníky, kteří měli zájem o evakuaci. Už dřív se objevily například zprávy o případu dvou českých dětí, které se měly v Gaze nacházet.

Česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová řekla televizi CNN Prima News, že o tyto děti se nejednalo.

Lipavský tento týden v pondělí potvrdil, že se z oblasti podařilo evakuovat dalšího českého občana a jeho rodinného příslušníka. Vzhledem k citlivosti údajů Černínský palác neupřesnil, o koho se jednalo.

„Mohu potvrdit, že jeden český občan a jeden rodinný příslušník úspěšně překročili hraniční přechod z Gazy a v tuto chvíli se nacházejí v Egyptě,“ řekl Lipavský novinářům před schůzkou ministrů zahraničí zemí Evropské unie, jejíž náplní bude i situace v Izraeli a v Pásmu Gazy.

Na dotaz, zda bude česká diplomacie nadále pomáhat s jejich návratem, Lipavský dodal: „Návrat z Egypta do Česka už je jednodušší úkol než z Gazy do Egypta, na to my se v tuto chvíli soustředíme“.

Jedinou možností k opuštění Pásma Gazy představuje v současnosti hraniční přechod Rafáh, přes který se lidé mohou dostat do Egypta a odtud dále do svých zemí. Izraelská armáda pokračuje v operaci v Gaze. Zahájila ji na konci října v reakci na brutální útok, kdy bojovníci Hamásu na izraelském území zabili na 1200 lidí a dalších více než 200 unesli. Podle Hamásem ovládaného ministerstva zdravotnictví pásma Gazy si izraelské bombardování vyžádalo tisíce mrtvých.