Do Zadaru jsme z Prahy ujeli něco přes 960 kilometrů. Zatímco ještě před několika lety by podobná cesta elektromobilem budila obavy, dnes už jde spíše o otázku plánování než odvahy. Nová Toyota C-HR+ nabízí dojezd až 458 kilometrů a na trase jsme nabíjeli třikrát.
První nabíjení přišlo v Kaplici u rakouských hranic, druhé ve Štýrském Hradci, kde jsme zároveň přespali. Třetí zastávku jsme zvolili v chorvatském městečku Slunj. Auto jsme připojili k nabíječce nedaleko kostela a zatím si udělali procházku mezi vodopády v oblasti Rastoke (z 15 na 95 procent jsme nabili za 48 minut za cenu 29,8 eura, tedy 720 korun). Do Zadaru jsme nakonec dorazili ještě s přibližně polovinou kapacity baterie.
Nejdráže vychází čerpací stanice přímo na rakouských dálnicích. Ceny zde bývají až o pětinu vyšší než ve městech.