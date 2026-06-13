Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Autem do Chorvatska 2026. Kde ho nabít, kolik stojí paliva, ubytování, vstupy i jídlo

Premium

Fotogalerie 60

Další položkou na cestě do Chorvatska jsou turistické atrakce. Jedním z nejnavštěvovanějších míst zůstává Národní park Plitvická jezera. V hlavní sezoně stojí vstupenka pro dospělého 40 eur (970 korun) a pro dítě 15 eur (360 korun). | foto: Miroslava Sloupová, iDNES.cz

Miroslava Sloupová
Od naší spolupracovnice z Chorvatska - Chorvatsko zůstává jednou z nejoblíbenějších zahraničních destinací Čechů. Podle aktuální studie společnosti Visa se tam letos chystají statisíce domácích turistů, většina z nich na vlastní pěst. Vyrazili jsme proto na Jadran před začátkem hlavní sezony, tentokrát elektromobilem, a podrobně zmapovali náklady na cestu, ceny ubytování, jídla i turistických atrakcí.

Do Zadaru jsme z Prahy ujeli něco přes 960 kilometrů. Zatímco ještě před několika lety by podobná cesta elektromobilem budila obavy, dnes už jde spíše o otázku plánování než odvahy. Nová Toyota C-HR+ nabízí dojezd až 458 kilometrů a na trase jsme nabíjeli třikrát.

První nabíjení přišlo v Kaplici u rakouských hranic, druhé ve Štýrském Hradci, kde jsme zároveň přespali. Třetí zastávku jsme zvolili v chorvatském městečku Slunj. Auto jsme připojili k nabíječce nedaleko kostela a zatím si udělali procházku mezi vodopády v oblasti Rastoke (z 15 na 95 procent jsme nabili za 48 minut za cenu 29,8 eura, tedy 720 korun). Do Zadaru jsme nakonec dorazili ještě s přibližně polovinou kapacity baterie.

Nejdráže vychází čerpací stanice přímo na rakouských dálnicích. Ceny zde bývají až o pětinu vyšší než ve městech.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Turek: Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, Pavla na summitu nechci

Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat...

Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, prohlásil vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v debatě na CNN Prima News. Zároveň uvedl, že si nepřeje účast prezidenta Petra Pavla na summitu...

Češky se koupaly nahé v chráněné části Tater. Hrozí jim vysoká pokuta

Popradské pleso v Mengusovské dolině ve Vysokých Tatrách

Navzdory přísnému zákazu se dvojice českých turistek rozhodla „na Evu“ otužit v jednom z chráněných jezírek ve slovenských Tatrách. Jejich čin však zachytila kamera a oběma může hrozit pokuta v...

Zvěřina je dietní a velmi zdravé maso. Kvalitní biopotravina, říká řezník Mrkos

Premium
K zákazníkům putuje jak přímo zvěřina, tak i zvěřinové uzeniny, které si Pavel...

Když se Pavel Mrkos z Kuklíku na Žďársku rozhodoval, zda se vrhnout do obchodování se zvěřinou, dlouho váhal. Předtím totiž osmnáct let pracoval jako řezník a viděl, že lidé o tento druh masa valný...

13. června 2026

Luxusní společnice objevily nový zlatý důl. Milionáře ze Silicon Valley

ilustrační snímek

Rozmach umělé inteligence nepřináší bohatství jen majitelům technologických firem nebo výrobcům čipů. Na rostoucí prosperitě kalifornského Silicon Valley vydělávají i luxusní společnice. Možná...

13. června 2026

První porážky skotu puškou na pastvině. Zvíře není ve stresu, líčí manželé ze Semilska

Premium
Z pastvy musí dostat několikametrákový kus na porážku (červen 2026).

Biofarma pod Hájkem v Horní Branné na Semilsku je dlouhodobě průkopníkem nových technologií, například v roce 2020 zvítězila v soutěži Nejlepší Ekofarma roku i díky své technologii bezdusitanového...

13. června 2026

Francouzská kuchyně prý uráží muslimy. Gastrofestivaly jsou na mušce aktivistů

Premium
Alsaský pokrm ze zelí a uzenin z vepřového masa.

Kulturní války dorazily do Francie, aktivisté si vzali na mušku gastronomické festivaly. Slavnosti regionální kuchyně byly narušeny jejich protesty. Francouzská kuchyně prý uráží muslimy.

13. června 2026

Autem do Chorvatska 2026. Kde ho nabít, kolik stojí paliva, ubytování, vstupy i jídlo

Premium
Další položkou na cestě do Chorvatska jsou turistické atrakce. Jedním z...

Od naší spolupracovnice z Chorvatska Chorvatsko zůstává jednou z nejoblíbenějších zahraničních destinací Čechů. Podle aktuální studie společnosti Visa se tam letos chystají statisíce domácích turistů, většina z nich na vlastní pěst....

13. června 2026

KVÍZ: Trump slaví osmdesát. Jak dobře ho znáte?

Prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně Bílého domu ve Washingtonu. (3....

Americký prezident Donald Trump 14. června oslaví osmdesáté narozeniny. Jak dobře ho znáte? Zkuste si náš středně těžký kvíz.

vydáno 13. června 2026

Dohoda s USA počítá s ukončením americké blokády Íránu, zní z Teheránu

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (6. února 2026)

Návrh mírové dohody Íránu se Spojenými státy počítá s ukončením americké blokády íránských přístavů a s novým uspořádáním v Hormuzském průlivu. Prohlásil to v pátek večer íránský ministr zahraničí...

12. června 2026  22:38,  aktualizováno  22:55

SAE vyplatily Íránu tři miliardy dolarů. Na oplátku má přestat útočit na jejich území

Hotel Burdž al-Arab po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)

Spojené arabské emiráty vyplatily Íránu v nedávné době tři miliardy dolarů (62,5 miliardy korun). V pátek to napsala agentura Reuters s odkazem na několik svých zdrojů. Podle ní se SAE zavázaly...

12. června 2026  22:50

Akcie SpaceX vystřelily vzhůru, z Muska je první dolarový bilionář

Prezidentka firmy SpaceX Gwynne Shotwellová (vpravo) slaví se zaměstnanci...

Na trhu Nasdaq se začalo obchodovat s akciemi americké společnosti SpaceX za 150 dolarů za kus. Firma, kterou založil a vede miliardář Elon Musk a která se zaměřuje na raketovou techniku, satelitní...

12. června 2026  10:57,  aktualizováno  22:43

EU se shodla na přístupových jednáních pro Ukrajinu a Moldavsko, začnou v pondělí

Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské komise v Bruselu (5. června 2022)

Velvyslanci všech sedmadvaceti členských států Evropské unie se v pátek shodli na zahájení prvního bloku přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Rozhovory mají začít v pondělí, uvedli předseda...

12. června 2026  19:58,  aktualizováno  22:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ruština už nebude chráněným jazykem, Zelenskyj podepsal nový zákon

Reklama v azbuce.

Prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek podepsal zákon, který zrušil ruštině postavení chráněného jazyka na Ukrajině, informují ukrajinská média. V zemi nadále část obyvatel hovoří hlavně rusky,...

12. června 2026  22:02

Zadrželi jsme jednoho z nejhledanějších mužů v Česku, tvrdí španělská policie

Španělská policie poblíž španělského ministerstva obrany poté, co byla na...

Ve španělské Valencii zadržela policie muže, kterého české úřady hledaly kvůli závažnému podvodu. Podle Španělů patřil mezi „jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v České republice“.

12. června 2026  21:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.