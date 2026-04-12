Mohl byste vysvětlit, v čem spočívá technologie pneumaticko-akustického impulzu? Proč se v obranném průmyslu dosud nevyužívala?
Nevyužívala se, protože se nikdo tímto směrem nedíval. Nikdo zatím neuměl toto směřování správně uchopit. Technické detaily nemohu plně rozebírat, ale když se řekne směrovaný pneumaticko-akustický impulz, jde de facto o přesně směrované kladivo. Vymysleli jsme nejlevnější projektil na světě: vzduch. Vymrštíme ho takovou rychlostí, že se z něj stane projektil, který při dopadu na cíl působí obrovskou silou.
Izraelci, Číňané i Angličané laserová zařízení mají, takže ta cesta existuje, ale pneumaticko-akustický impulz je ještě levnější.