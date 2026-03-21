Vodičkův svaz bojovníků se vrací na resort obrany, minulá vláda mu zrušila dotaci

  8:20
Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu. České televizi to v pondělí řekl náměstek ministra obrany Radovan Vích z hnutí SPD. Minulá vláda přerušení spolupráce zdůvodňovala mimo jiné netransparentním hospodařením svazu.
Odhalení pomníku bývalému generálu a československému prezidentu Ludvíku Svobodovi v jeho rodném Hroznatíně na Třebíčsku. Na snímku předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička, za ním Svobodova dcera Zoe Klusáková.

Radovan Vích
Spolek v minulosti čelil kritice také za kontroverzní výroky svého předsedy Jaroslava Vodičky. Vodička byl v minulosti krajským zastupitelem v Ústeckém kraji za koalici SPD a Strany práv občanů.

Česká televize uvedla, že má k dispozici dokument, ze kterého vyplývá, že ministerstvo obrany zrušilo úkolový list, který podporu svazu zakazoval. Obnovení spolupráce potvrdily obě strany také při pondělním pietním aktu za Václava Morávka, člena odboje za druhé světové války.

„Snažíme se to memorandum, které tady bylo za předcházejícího vedení resortu, zásadně změnit tak, abychom se vrátili k původní spolupráci,“ řekl náměstek Vích, který byl v minulosti také poslancem za SPD.

Zástupci spolku podle něj zatím vznesli požadavky na to, aby ministerstvo podporovalo jejich pietní akty a přispělo jim na publikace. Další požadavky podle Vícha nezazněly.

Bývalá ministryně obrany Jana Černochová přerušení spolupráce zdůvodňovala netransparentním hospodařením a odlivem členů. Kritizovala svaz také za to, že po začátku invaze na Ukrajinu neodsoudil ruskou agresi.

Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) v minulosti dostával ze státního rozpočtu několikamilionovou dotaci. Zachováním dotace podmiňovali podporu rozpočtu ve Sněmovně v roce 2018 komunističtí poslanci. Minulá vládní koalice podporu svazu ukončila.

ČSBS sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich. Některé instituce či samosprávy už dříve dotace ze svých rozpočtů pro ČSBS odmítaly proplácet, nebo je snížily.

Kritizovaly kroky vedení svazu, například to, že svaz ocenil bývalého komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který se před listopadem 1989 zúčastnil policejních zásahů proti účastníkům protirežimních demonstrací.

Kritice svaz čelil také za vylučování členů, kteří se vymezovali proti vedení ČSBS, nebo za projev předsedy Vodičky na tryzně v roce 2016 v Terezíně, který židovská obec označila za xenofobní.

20. března 2019
Vodičkův svaz bojovníků se vrací na resort obrany, minulá vláda mu zrušila dotaci

Odhalení pomníku bývalému generálu a československému prezidentu Ludvíku...

Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu. České televizi to v pondělí řekl náměstek ministra obrany Radovan Vích z hnutí SPD. Minulá vláda přerušení spolupráce...

21. března 2026  8:20

