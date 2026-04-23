Spolupráci se svazem bojovníků za svobodu resort obrany oficiálně obnovil už na začátku ledna. Došlo k tomu tak, že ministr obrany Jaromír Zůna zrušil úkolový list, který v roce 2022 vystavila tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
Černochová tímto listem zakazovala ministerstvu obrany jakoukoliv podporu svazu bojovníků. Redakce iDNES.cz zmíněné dokumenty získala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.
Současný první místopředseda svazu byl podmínečně odsouzen za to, že si objednal zapálení auta manželky svého politického soka.