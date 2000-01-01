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V kostele sv. Bartoloměje v Divišově se v sobotu konala zádušní mše za Filipa Sternberga, který zemřel na začátku září. Hrad Český Šternberk, jehož byl majitelem, byl během konání mše uzavřen pro návštěvníky. Obřad uložení do rodinné hrobky ve Stupně potom proběhne v úzkém rodinném kruhu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Sternberg se narodil 29. října 1956 v Praze jako jediný syn Zdeňka Sternberga a jeho manželky Alžběty. V roce 1968 s rodiči emigroval do Vídně, kde vystudoval práva a pracoval jako advokát.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Po restitucích pomáhal otci se správou rodového majetku a po jeho smrti v roce 2021 péči o něj převzal. Správy majetku se nyní ujme jeho dcera Anastasia.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Filip Sternberg byl čestným a devočním rytířem Suverénního řádu maltézských rytířů. Rád cestoval a jezdil na motocyklu, vlastnil také malou sbírku historických motocyklů.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V posledních letech žil střídavě ve Vídni a na hradě v Českém Šternberku, který považoval za svůj domov.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Sternbergové jsou jediný šlechtický rod v českých zemích, který byl vždy v panském stavu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Podle legendy pocházejí od Kašpara, jednoho ze tří biblických králů, kteří se přišli do Betléma poklonit narozenému Ježíši.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Rodové heslo je Nescit occasum, neboli „nikdy nezapadá“ (míněna sternberská hvězda).
Autor: Michal Růžička, MAFRA