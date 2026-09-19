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V Divišově se konala mše za Filipa Sternberga, majitele hradu Český Šternberk

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Zádušní mše za Filipa Sternberga v kostele sv. Bartoloměje v Divišově na... Zádušní mše za Filipa Sternberga v kostele sv. Bartoloměje v Divišově na... Zádušní mše za Filipa Sternberga v kostele sv. Bartoloměje v Divišově na... Zádušní mše za Filipa Sternberga v kostele sv. Bartoloměje v Divišově na... Zádušní mše za Filipa Sternberga v kostele sv. Bartoloměje v Divišově na... Zádušní mše za Filipa Sternberga v kostele sv. Bartoloměje v Divišově na... Zádušní mše za Filipa Sternberga v kostele sv. Bartoloměje v Divišově na... Zádušní mše za Filipa Sternberga v kostele sv. Bartoloměje v Divišově na... Zádušní mše za Filipa Sternberga v kostele sv. Bartoloměje v Divišově na... Zádušní mše za Filipa Sternberga v kostele sv. Bartoloměje v Divišově na... Zádušní mše za Filipa Sternberga v kostele sv. Bartoloměje v Divišově na... Zádušní mše za Filipa Sternberga v kostele sv. Bartoloměje v Divišově na...
V kostele sv. Bartoloměje v Divišově se v sobotu konala zádušní mše za Filipa Sternberga, který zemřel na začátku září ve Vídni. Hrad Český Šternberk, jehož byl majitelem, byl během konání mše uzavřen pro návštěvníky. Ostatky budou uloženy v hrobce Sternbergů v obci Stupno na Rokycansku.

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