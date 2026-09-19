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Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí
Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...
Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance
Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...
Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády
Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...
Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel
Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.
Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni
Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...
Budu bojovat za konec války, impotence Evropy je strašná, říká Babiš
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se ve svém pravidelném shrnutí událostí týdne vymezil proti válce. „My přece nechceme třetí světovou válku,“ říká Andrej Babiš ve videu, které zveřejnil na...
Ministerstvo chce rušit malé porodnice. Tři středočeské nesplňují limit porodů
Tři středočeská města, tři tradiční porodnice a jeden společný problém – nedostatek dětí. Porodní oddělení nemocnic ve Slaném, Čáslavi a Benešově balancují na hraně přežití. Dětí se tu rodí málo a...
Největší útok na Moskvu. Během voleb udeřily stovky ukrajinských dronů
Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na Moskvu, řekl starosta metropole Sergej Sobjanin. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský...
Kvůli chybějícímu napojení na dálnici D49 jedou řidiči ze Zlína v koloně krokem
V posledních týdnech se ukazuje, jak Zlínu kriticky schází dálniční přivaděč z Fryštáku, kam silničáři letos v červnu přivedli dálnici D49. Na výjezdu z krajského města tímto směrem se zejména v...
Dny NATO v Ostravě představily zabijáka dronů, pod křídly skrývá raketové bloky
Zvenčí připomíná známý český Albatros, pod křídly má ale rakety a jeho možným cílem už nemusí být jen ty pozemní. Aero Vodochody letos na Dny NATO v Ostravě přivezlo svůj L-39 Skyfox v konfiguraci...
Vysoký plat, ale nejistá budoucnost. Jak si američtí piloti spoří na důchod
Vysoké platy, příspěvky na důchod a desítky let služby mohou americkým pilotům zajistit milionové úspory. Ani jim se ale nevyhýbají propady příjmů během krizí.
GLOSA: Opět ona tajemná zákoutí a skvělá atmosféra. Pomezí ovládlo Laichterův dům
Je to už deset let, co jsem poprvé pronikl do tajemného světa ukrytého za zdmi starého domu na pražské Florenci. Tenkrát jsem se stal svědkem mysteriózního dění ve fiktivním sudetském městečku jménem...
Dny NATO 2026 pokračují. Armáda představí tanky, stíhačky i zásahové jednotky
Na mošnovském letišti pokračují Dny NATO v Ostravě, největší bezpečnostní show v Evropě. Česká armáda představuje novou protivzdušnou obranu a také nejnovější transportní letoun. Osmihodinový program...
Vede 11 mateřských škol. Kvůli nízké porodnosti už rušíme třídy, říká ředitelka
Mateřské školy v Litoměřicích mají necelé dva měsíce novou ředitelku Michaelu Pavlatovou. Ve funkci vystřídala Moniku Mejtovou, proti které dokonce vznikla petice. Pavlatovou čeká řada výzev, do...
Meklenbursko a Berlín volí. AfD doufá v další výhru, Merz je nad propastí
V Německu začaly dvoje zemské volby, které by mohly určit další politický osud kancléře Friedricha Merze. Ve východoněmecké spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko o první příčku soupeří...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Sedm let usilovné práce na karetní hře. A na svět přišli Žrouti
Když letos poprvé otevřel balení s hotovou karetní hrou Žrouti, měl za sebou sedm let práce. Během nich liberecký designér a nápadolog Ondřej Musil hru několikrát přepracoval a hledal vydavatele....
Trump se opřel do kritiků umělé inteligence. Chce vytvořit AI Force, kterou povede car
Americký prezident Donald Trump se v sobotu ohradil proti kritikům umělé inteligence. V příspěvku na své sociální síti Truth Social uvedl, že plánuje jmenovat nového poradce pro umělou inteligenci a...