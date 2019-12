Přibylo 30 000 lidí, skoro půlka jsou Ukrajinci. Víc se rodilo, než umíralo

Bilance narození a úmrtí zajistila nárůst o 1 500 obyvatel, tedy pouhých pět procent. O zbylých 95 procent se postarala zahraniční migrace. Celkově počet přistěhovalých převýšil počet vystěhovaných o 29,9 tisíc lidí.



„Hodnota salda byla meziročně vyšší o 2,2 tisíce, přičemž meziročně zesílily oba proudy stěhování,“ uvedl ČSÚ. Do Česka se letos přistěhovalo 49,2 tisíce lidí, naopak 19,3 tisíce osob se vystěhovalo.



Největší podíl na této mobilitě mají občané Ukrajiny. Dominovali jak mezi přistěhovalými, tak mezi odstěhovanými, první číslo přitom převážilo o 13,1 tisíce osob. Druhá nejvyšší hodnota připadá na Slováky, kterých v Česku přibylo 3,2 tisíce. Za nimi se umístili občané Rumunska a Ruska.

Naopak saldo stěhování Čechů do zahraniční je záporné, odešlo o 1 300 lidí více, než přišlo.

Počet narozených dětí poklesl

Co se týče přirozené obměny populace, letos se narodilo 85,2 tisíce dětí. To znamená pokles o dva tisíce oproti stejnému období loňského roku. „Meziročně mírně ubylo jak dětí narozených vdaným ženám, tak ženám svobodným. Počet nemanželských dětí byl meziročně nižší o tři procenta, zatímco počet dětí narozených v manželství o dvě procenta,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Nemanželské děti tvořily téměř polovinu, 48,2 procent. Téměř třetinu dětí porodily ženy ve věku 28 až 32 let.

Zemřelo 83,7 tisíce lidí, což je o 1,5 tisíce méně než v loňském roce. Více úmrtí bylo mezi muži, průměrně umírali ve věku 72,8 let. Průměrný věk u žen byl 79,7 let.

Klesl i počet uzavřených manželství, a to o 1 650 na 47,1 tisíce. Počet rozvodů pak zůstal stejný jako v minulém roce, tedy asi 17,6 tisíce. Děti žily v šedesáti procentech rozvedených domácností.