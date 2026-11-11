Debata se věnovala situaci veřejnoprávních médií v České republice a prosadila ji část českých europoslanců.
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„Svoboda a pluralita médií jsou základními prvky právního státu v každé zemi,“ zdůraznil na úvod svého vystoupení eurokomisař. Právě proto je toto téma jedním z hlavních, kterým se každoročně zabývá zpráva Evropské komise o dodržování právního státu. Část červencové zprávy, která se týkala Česka, podle McGratha konstatovala, že vládní návrh zákona, který by zrušil koncesionářské poplatky za veřejnoprávní média, vyvolává obavy. „Média veřejné služby hrají zvláštní roli při zajišťování přístupu občanů k informacím a rozmanitému obsahu,“ dodal eurokomisař.
Záruky týkající se nezávislosti médií i financování médií veřejné služby jsou obsaženy zejména v Evropském aktu o svobodě médií (EMFA). „Nadále pozorně sledujeme a analyzujeme vývoj vnitrostátních právních předpisů. Přitom musíme zohledňovat specifika jednotlivých zemí a mít na paměti, že nařízení o svobodě médií nepředepisuje žádný konkrétní model řízení ani financování, ale vyžaduje, aby v národních systémech existovaly odpovídající kontrolní mechanismy a vzájemné pojistky,“ uvedl McGrath.
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Vnitrostátní předpisy musí podle eurokomisaře zajistit, aby média veřejné služby měla k dispozici systém financování založený na transparentních a objektivních kritériích, která jim zaručí odpovídající, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje. Evropská komise v této souvislosti i nadále jedná s českými úřady, dodal McGrath.
„Budeme konstruktivně spolupracovat s vnitrostátními orgány a využijeme všechny relevantní nástroje, které máme k dispozici, abychom v celé EU hájili svobodu a pluralitu médií a právní stát,“ uzavřel eurokomisař své vystoupení před europoslanci.