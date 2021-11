Hygiena se zajímá o ceremoniál Slavíka. Diváci v sále neměli respirátory

V průběhu akce nemělo několik diváků nasazenou ochranu úst a nosu a to včetně majitele soutěže Karla Janečka. Podle serveru iRozhlas , který na vyšetřování upozornil jako první, se událostí začala zabývat pražská hygienická stanice a následně policie.

„Jakmile je Policie České republiky ztotožní a nám předá, budou řešeni ve správním řízení. Již jsme s ní v kontaktu,“ prohlásila o divácích pro iRozhlas.cz ředitelka stanice Zdeňka Jágrová. Oficiální žádost na policii ještě nedorazila.

Janeček v rozhovoru pro iDNES řekl, že z porušení protiepidemických pravidel vyvozovat důsledky nebude, a že je rád, že lidé respirátory neměli. Podle něj se tak lidé rozhodli sami a nedá se s tím nic dělat.



TV Nova @tvnovaofficial 1/3 Pořad Český Slavík je připravován externí firmou, která odpovídá za obsah a jeho kvalitu. TV Nova nezasahuje do složení hostů či do obsahu jejich projevů. oblíbit odpovědět

„Víte, ono je to složité téma. Ta opatření jsou extrémní a když je něco extrémní, tak je to špatně a je potřeba se proti tomu postavit. Tím pádem se pak člověk musí ohradit i vůči nařízením, která by mohla dávat smysl a za normálních okolností by je člověk respektoval. Ten tlak je prostě příliš velký,“ sdělil.

Televize Nova se zároveň od Českého slavíka distancovala. Údajně do obsahu pořadu a výběru hostů nezasahovala.