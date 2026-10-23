ČT zaskočilo náhlé jednání o konci poplatků. Překotné, podivuje se

Nahrazení koncesionářských poplatků penězi ze státního rozpočtu podle Českého rozhlasu může ohrozit redakční i institucionální autonomii a přinést finanční nestabilitu, uvedla ve vyjádření pro iDNES.cz tisková mluvčí Českého rozhlasu Lidija Erlebachová.
„Na postoji Českého rozhlasu se nic nezměnilo,“ reagovala Erlebachová na dotazy ohledně plánované změny financování veřejnoprávních médií. Vládní koalice v pátek prosadila přednostní projednání návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků.
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Erlebachová upozornila zejména na možné dopady nového způsobu financování na nezávislost médií. „Ve změně financování veřejnoprávních médií stále vidíme rizika, jako je ohrožení redakční a institucionální autonomie, finanční nestabilitu a neudržitelnost,“ sdělila.
Vedle obav o fungování obou institucí má Český rozhlas výhrady také k souladu návrhu s evropskou legislativou. „Návrh je navíc v rozporu s evropským zakonem EMFA,“ dodala. Evropský akt o svobodě médií (EMFA) má zajistit redakční nezávislost, pluralitu médií a ochranu novinářů v celé Evropské unii.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů chce současné poplatky nahradit financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Přednostní projednání návrhu v pátek prosadila ve Sněmovně na návrh předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy.
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Podle předložené novely by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat zhruba o 15 procent méně peněz, než s kolika hospodaří po loňském zvýšení poplatků. Jejich společné rozpočty by oproti letošnímu roku klesly o 1,4 miliardy korun na 7,8 miliardy korun.
Postup koalice vyvolal odpor opozice i části veřejnosti. Na pražském Malostranském náměstí se v pátek sešla necelá stovka demonstrantů, kteří kritizovali způsob, jakým koalice návrh zařadila k projednání. Opozice zároveň varuje před zestátněním obou médií a také ohrožení jejich nezávislosti.
Vláda má zrušení poplatků ve svém programovém prohlášení, od začátku avizovala, že je bude chtít zrušit. Argumentuje mimo jiné tím, že ze státního rozpočtu jsou financována i veřejnoprávní média v některých dalších zemích.
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Obavy v pátek vyjádřila vedle Českého rozhlasu i Česká televize. V tiskovém prohlášení uvedla, že generální ředitel ČT Hynek Chudárek a vrcholný management televize jsou znepokojeni překotným způsobem, jakým chce Poslanecká sněmovna projednat návrh zákona měnící způsob financování. Podle jejího vedení je nezbytné, aby součástí projednávání změny zákona byla plnohodnotná diskuse. Zároveň upozorňují, že předkládaný návrh je pro ni do velké míry likvidační, jelikož plánovaná suma ze státního rozpočtu by znamenala drastický zásah do výroby a vysílání pořadů včetně rozsáhlého propouštění.
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„Náhlé výrazné snížení příjmů České televize by naší institucí otřáslo,“ zdůraznil Chudárek. „Stále považuji za nejvhodnější způsob financování veřejnoprávních médií v naší zemi fungující systém poplatků. V této souvislosti připomínám, že diskuse o financování České televize vedla překvapivě k výraznému nárůstu plátců poplatku. Vnímáme to jako podporu současného systému,“ sdělil.
„Finanční nezávislost na státu je dobrou oporou pro nezávislost celé instituce. Jestliže ale tento pohled v Parlamentu nemá většinovou podporu, jsme připraveni předkládat návrhy a úpravy zákona, jejichž cílem bude stabilní, adekvátní a předvídatelné financování. Tedy taková forma financování, která nebude podléhat politickým změnám a tlakům a bude nadále garantovat nezávislost České televize coby média veřejné služby,“ doplnil.
Na dění ve Sněmovně reagovala také iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně. Před hlavní budovu rozhlasu na Vinohradské ulici svolala tiskovou konferenci a oznámila celodenní stávku na úterý 3. listopadu.