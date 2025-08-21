Ředitel chce propojit Český rozhlas se „záchranáři“. Politici souhlasí

Kateřina Vaníčková
  16:33
Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral chce v krizích patřit mezi „záchranáře“, tedy propojit své médium s integrovaným záchranným systémem. V praxi by to znamenalo, že by rádio mělo přednostní přístup ke zprávám a různým oznámením státu. A vysílalo by různá varování. Právě rozhlas jako zdroj důležitých informací zmiňuje krizová příručka „72 hodin“, kterou nedávno představilo ministerstvo vnitra.
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral na tiskové konferenci k oslavám...

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral na tiskové konferenci k oslavám 100 let od zahájení pravidelného vysílání | foto: Český rozhlas

Jan Jakob (TOP 09) na jednání výboru pro mediální záležitosti, který řeší...
Zastupitel hlavního města Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) na slavnostním zprovoznění...
Patrik Nacher z ANO při jednání o zvýšení platů politiků (4. března 2025)
Náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák povede do voleb pražskou...
7 fotografií

Většina stran a hnutí s propojením veřejnoprávního média s IZS souhlasí. Hnutí Stačilo! současně mluví o nutnosti intenzivnější fyzické přípravy dětí. „Občan spoléhá na zdroje, které jsou veřejnoprávní, tedy na Český rozhlas, Českou televizi a ČTK. Je potřeba, aby občané byli informováni i prostřednictvím místních rozhlasů,“ řekl při představování příručky šéf oddělení strategické komunikace ministerstva vnitra Jan Paťawa.

Příručka radí, jak zvládnout první tři dny po katastrofě, například při povodních či tornádu.

Brzy ve vaší schránce. Rakušan představil příručku, jak přežít katastrofu

Šéf rozhlasu Zavoral v nedávném rozhovoru pro server Mediář.cz pronesl, že právě veřejnoprávní médium by mělo být součástí Integrovaného záchranného systému jako spolehlivý informační zdroj.

„Česká republika si zaslouží i formální ukotvení významu veřejnoprávního rozhlasu v krizových situacích, což se ostatně ukázalo i během nedávného výpadku elektrického proudu, kdy pouze Český rozhlas byl schopen dále vysílat,“ podotkl pro server Zavoral.

Podle jeho slov právě veřejnoprávní rozhlas bývá v mnoha zemích páteří krizové infrastruktury státu. Jako příklad uvedl Japonsko. Mluvčí ministerstva vnitra Miroslav Jašurek řekl, že návrh byl již diskutován. „Vyžadoval by legislativní změny a jedná se tak spíše o téma, kterému se může věnovat politická reprezentace, která získá vládní většinu po říjnových volbách,“ podotkl Jašurek.

Souhlas napříč koalicí i opozicí

Redakce oslovila i strany a hnutí, jak se k propojení staví. Většina z nich s ním souhlasí. „Snahu pana generálního ředitele Zavorala o užší zapojení Českého rozhlasu v rámci integrovaného záchranného systému vítám,“ reagoval za koalici SPOLU předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Podle něj jsou to právě média veřejně služby, která jsou v krizi klíčová.

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib doplnil, že rozhlas je důležitou součástí systému krizového řízení. „Ostatně rozhlas sehrál svou roli i v historických chvílích minulého století,“ podotkl Hřib.

Poučení z blackoutu? Infrastruktura selhala, je čas na její modernizaci

Poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher připomněl také nedávný blackout. „Praxe s blackoutem ukázala, že staré dobré rádio opravdu může být jedním z mála zdrojů informací. Dávalo by mi to tedy smysl a logiku,“ uvedl Nacher s tím, že je důležité lidem říci, kde informace během krize hledat.

I podle hnutí SPD je to prospěšný nápad. „Podpořili bychom ho,“ doplnila mluvčí hnutí Lenka Čejková. Poslanec za STAN Jan Lacina uvedl, že Starostové považují takovou iniciativu za rozumnou a potřebnou.

A konečně, mluvčí a lídr v Pardubickém kraji za Stačilo! Roman Roun je také pro. „Jde pouze o část nutných změn vedoucích k připravenosti občanů, mezi které by měla patřit i intenzivnější fyzická příprava dětí,“ dodal Roun.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na D5 na Tachovsku se srazil kamion s dodávkou, záchranáři se tam těžce dostávali

V opravovaném úseku dálnice D5 na Tachovsku se ve čtvrtek odpoledne srazila dodávka s kamionem. Kvůli kolonám a rozkopané druhé polovině dálnice měli záchranáři problémy se na místo vůbec dostat.

21. srpna 2025  16:54

Požadavek na vyslání mírových jednotek na Ukrajinu není na stole, říká Černochová

Česko bude ochotno poslat vojáky na Ukrajinu v rámci mírových jednotek, zatím ale takový požadavek na stole není, řekla ministryně obrany Jana Černochová v reakci na slova prezidenta Petra Pavla,...

21. srpna 2025  13:27,  aktualizováno  16:52

Ředitel chce propojit Český rozhlas se „záchranáři“. Politici souhlasí

Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral chce v krizích patřit mezi „záchranáře“, tedy propojit své médium s integrovaným záchranným systémem. V praxi by to znamenalo, že by rádio mělo přednostní...

21. srpna 2025  16:33

Decroix aktualizovala časovou osu kauzy s bitcoiny. Blažek opět nevydržel mlčet

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy. Dokument se zdvojnásobil z původních 27 na 59 stran. Opět neobsahuje jména lidí. Zatčení Tomáše Jiřikovského, který...

21. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  16:30

Muž chtěl uplatit úřednici. Kamera natočila, jak jí na ulici strká peníze do kapsy

Podnikatel na Ústecku se podle policie opakovaně pokusil podplatit úřednici, aby získal veřejnou zakázku na odstranění náletových dřevin. Žena to oznámila policii. Kriminalisté muže obvinili z...

21. srpna 2025  16:18

Motoristé a Přísaha v Praze sázejí na byznys, kandidují podnikatelé a ekonomové

Dlouho to vypadalo, že do voleb půjdou společně, kandidátky odevzdaly obě partaje na poslední chvíli. Nakonec se ale Motoristé sobě i Přísaha v říjnu utkají o hlasy voličů samostatně. Na jejich...

21. srpna 2025

Opavská Breda jako Notre-Dame. Restaurátoři k čištění kopule používají unikátní metodu

Restaurátoři začali s obnovou ikonické skleněné kopule někdejšího obchodního domu Breda v Opavě. Prozatím pracují z provizorní malé konstrukce, začátkem příštího týdne však celý prostor pod kopulí...

21. srpna 2025  15:40

Tanec u tyče s tureckou vlajkou. Turistce hrozí za urážku několik let vězení

Mladá turistka ve středním Turecku ve významné archeologické oblasti Kappadokie tancovala pole dance na tyči, na níž vlála turecká vlajka. Místní úřady ji kvůli tomu začaly vyšetřovat a za urážku...

21. srpna 2025  15:36

Biograf láska 2. Písně Hany Zagorové se v Kalichu dočkají dalšího muzikálu

Symbolicky k nedožitým osmdesátinám Hany Zagorové chystá pražské Divadlo Kalich na 6. září příštího roku premiéru nového muzikálu podle jejích písniček. Dílo s názvem Biograf láska 2: Nový příběh...

21. srpna 2025  15:30

Česká pošta přestane přijímat balíky do USA, důvodem jsou celní nařízení

Česká pošta od pátku zastaví přijímání balíků odesílaných do Spojených států. Důvodem je nařízení prezidenta Donalda Trumpa o zrušení bezcelního režimu pro zásilky s hodnotou do 800 dolarů, které...

21. srpna 2025  15:26

Uprchlou vlčici odchytili a vrátili do výběhu v Srní, záhy uhynula

V Srní na Klatovsku ve středu odpoledne uhynula vlčice, kterou předtím v noci zoologové správy šumavského parku odchytili v okolí Kundratic, asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní. Příčinu úhynu...

21. srpna 2025  15:01

Italové zadrželi Ukrajince podezřelého z účasti na výbuchu Nord Streamu

Italská policie zadržela Ukrajince, který je podezřelý z podílu na odpálení plynovodů Nord Stream v roce 2022. Informovalo o tom německé generální státní zastupitelství. Tvrdí, že muž označovaný jen...

21. srpna 2025  12:21,  aktualizováno  15:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.