Většina stran a hnutí s propojením veřejnoprávního média s IZS souhlasí. Hnutí Stačilo! současně mluví o nutnosti intenzivnější fyzické přípravy dětí. „Občan spoléhá na zdroje, které jsou veřejnoprávní, tedy na Český rozhlas, Českou televizi a ČTK. Je potřeba, aby občané byli informováni i prostřednictvím místních rozhlasů,“ řekl při představování příručky šéf oddělení strategické komunikace ministerstva vnitra Jan Paťawa.
Příručka radí, jak zvládnout první tři dny po katastrofě, například při povodních či tornádu.
Brzy ve vaší schránce. Rakušan představil příručku, jak přežít katastrofu
Šéf rozhlasu Zavoral v nedávném rozhovoru pro server Mediář.cz pronesl, že právě veřejnoprávní médium by mělo být součástí Integrovaného záchranného systému jako spolehlivý informační zdroj.
„Česká republika si zaslouží i formální ukotvení významu veřejnoprávního rozhlasu v krizových situacích, což se ostatně ukázalo i během nedávného výpadku elektrického proudu, kdy pouze Český rozhlas byl schopen dále vysílat,“ podotkl pro server Zavoral.
Podle jeho slov právě veřejnoprávní rozhlas bývá v mnoha zemích páteří krizové infrastruktury státu. Jako příklad uvedl Japonsko. Mluvčí ministerstva vnitra Miroslav Jašurek řekl, že návrh byl již diskutován. „Vyžadoval by legislativní změny a jedná se tak spíše o téma, kterému se může věnovat politická reprezentace, která získá vládní většinu po říjnových volbách,“ podotkl Jašurek.
Souhlas napříč koalicí i opozicí
Redakce oslovila i strany a hnutí, jak se k propojení staví. Většina z nich s ním souhlasí. „Snahu pana generálního ředitele Zavorala o užší zapojení Českého rozhlasu v rámci integrovaného záchranného systému vítám,“ reagoval za koalici SPOLU předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Podle něj jsou to právě média veřejně služby, která jsou v krizi klíčová.
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib doplnil, že rozhlas je důležitou součástí systému krizového řízení. „Ostatně rozhlas sehrál svou roli i v historických chvílích minulého století,“ podotkl Hřib.
Poučení z blackoutu? Infrastruktura selhala, je čas na její modernizaci
Poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher připomněl také nedávný blackout. „Praxe s blackoutem ukázala, že staré dobré rádio opravdu může být jedním z mála zdrojů informací. Dávalo by mi to tedy smysl a logiku,“ uvedl Nacher s tím, že je důležité lidem říci, kde informace během krize hledat.
I podle hnutí SPD je to prospěšný nápad. „Podpořili bychom ho,“ doplnila mluvčí hnutí Lenka Čejková. Poslanec za STAN Jan Lacina uvedl, že Starostové považují takovou iniciativu za rozumnou a potřebnou.
A konečně, mluvčí a lídr v Pardubickém kraji za Stačilo! Roman Roun je také pro. „Jde pouze o část nutných změn vedoucích k připravenosti občanů, mezi které by měla patřit i intenzivnější fyzická příprava dětí,“ dodal Roun.