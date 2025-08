„Dřív bychom sem nejeli. Pamatuju si fotky stovek Asijců a zácpy v centru. Teď je tu viditelně klidněji, i když turistů je pořád dost. Každopádně v Krumlově jsme byli naposledy před lety, než jsme měli děti. Teď jsme tu poprvé jako rodina,“ říká Stanislav Větrovský z Prahy. Je typickým příkladem nového turistického trendu. Krumlov v poslední době láká čím dál více rodin s dětmi.

První restaurací, na kterou narazíte po zaparkování na centrálním parkovišti pod zámkem, je restaurant Jelenka. „Počty turistů se od covidu dostaly do normálu. První polovina července byla trochu slabší, asi o 10 až 20 procent méně návštěvníků. Ale rozhodně si nestěžujeme,“ říká majitel Václav Slanec.

V centru města už proměnu poznáte. Místo masového přílivu turistů z Asie tu dnes potkáte spíš Evropany. Ve většině restaurací se najíte od 200 korun. Vstupné na hrad a zámek činí 300 korun pro dospělého, 90 pro děti a 240 korun pro seniory a mládež.

„Asijská klientela se pozvolna vrací, ale stále nedosahuje úrovně před covidem. Letošním trendem je zájem spíš o venkovní prostory, které jsou zdarma, než o placené vnitřní prohlídkové okruhy,“ říká Lenka Jankovská ze správy krumlovského hradu a zámku.

Milion turistů ročně

Český Krumlov navštíví ročně okolo milionu turistů. „Masový asijský turismus skončil a změnila se i nabídka služeb. Je kvalitnější. Ceny jsou nyní srovnatelné s podobnými městy. Snažíme se, aby u nás návštěvníci zůstali více dnů. Momentálně připravujeme novou strategii turismu,“ říká starosta Krumlova Alexandr Nogrády. Město je na seznamu UNESCO od roku 1992.

Je ale třeba dávat pozor na ceny. Ačkoliv se tu dá koupit pivo za 50 korun, může stát i víc než trojnásobek. V květnu například zaplatili hosté v jedné restauraci v centru podle zveřejněné účtenky 329 korun za 0,7 litru neperlivé vody, 169 korun za kapučíno a 229 korun za trojúhelník dortu. Účtenku zveřejnila na sociálních sítích průvodkyně Edita Macková.

„Klienti byli zaskočeni. Měla jsem dojem, že jim omylem naúčtovali víc, tak jsem to šla vyřešit. Personál se mi vyloženě vysmál. Prý je to tak správně a mají to v jídelním lístku. Ještě se mě drze zeptali, kolik vydělávám já, když mi to přijde moc. Když jsem odcházela a řekla, že by se měli stydět, servírka mi s ironickým úsměvem mávala,“ popsala zážitek na Facebooku.

Přesto jsou v Krumlově denně stovky turistů. Fotí se na známých místech se zámkem, hradem nebo lávkou do centra v pozadí.

Z Plášťového mostu snímají ikonický meandr Vltavy, která městem protéká. Polovinu návštěvníků tvoří Češi, Němci a Rakušané, zbytek je směsicí národností z celého světa. „Na turisty jsme za ta léta zvyklí. Bývalo to mnohem, mnohem horší,“ říká jeden z obyvatel historického centra, kde trvale žije jen asi 300 lidí.

Hotelů, penzionů a apartmánů jsou tu desítky. A stejně jako dříve je často nutné rezervovat si ubytování měsíce dopředu. „Ačkoliv se čínská klientela od covidu nevrátila v původním rozsahu, turistů je stále dost,“ potvrzuje Zdeňka Chaloupková, projektová manažerka Destinačního managementu Český Krumlov.