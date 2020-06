Po deštivém začátku týdne se vyjasní, teploty se udrží kolem pětadvaceti

Během noci na pondělí se do Čech a na západ Moravy rozšířilo pásmo trvalého deště doprovázené místními bouřkami. Na jihu Čech a na Vysočině napršelo na některých místech i kolem 40 litrů na metr čtvereční.



Kvůli víkendovým dešťům stoupají hladiny některých řek. Krátce před třetí hodinou ranní například meteorologové zaznamenali 1. stupeň povodňové aktivity na řece Polečnici v Českém Krumlově.



„V oblasti Jeseníků a Orlických hor může v pondělí napršet kolem 50 milimetrů. V Čechách přejde déšť během dne v přeháňky a přechodně se objeví i slunce,“ uvedla meteoroložka Jana Hujslová z ČHMÚ. Oproti neděli se podle ní zhruba o deset stupňů ochladí.

V pondělí bude zataženo až oblačno, na většině území bude pršet, místy to bude déšť trvalý a vydatný. Ojediněle se objeví i bouřky. Během dne od západu začne ubývat srážek a později i oblačnosti, večer až na skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou od 18 až 22 stupňů, v tisíci metrech na horách se budou držet kolem 15 stupňů.



V noci na úterý bude jasno až polojasno, k ránu se ojediněle objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty klesnou od 14 až 10 stupňů. Během dne vydrží jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 25 stupňů.



Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #pocasi Dobré ráno! Déšť bude pokračovat i během dne a rozšíří se i na Moravu a do Slezska. Předpokládané úhrny do 17. hodiny ukazuje obr. Později odpoledne začnou srážky od západu ustávat a během večera se na mnoha místech vyjasní. https://t.co/n2KK6Bbip5 oblíbit odpovědět

Ve středu bude skoro jasno až polojasno, v průběhu dne přechodně zvětšená oblačnost. Přeháňky se vyskytnou ojediněle a na severu území místy. Nejnižší noční teploty klesnu na 15 až 11 stupňů, nejvyšší denní teploty dosáhnou 24 až 28 stupňů.

Ve čtvrtek očekávají meteorologové oblačno až polojasno, od západu postupně až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se vyskytnou bouřky, ojediněle i silné. K večeru od západu začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou od 17 do 13 stupňů. Nejvyšší denní teploty budou podobné jako předchozí den, a to od 22 až 26 stupňů, na východě dosáhnou až 28 stupňů.

V pátek bude polojasno až oblačno, přes den místy přeháňky, zejména na horách. Nejnižší noční teploty se udrží v rozmezí mezi 17 až 13 stupni, na západě klesnou až na 11 stupňů. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 21 až 25 stupňů.

Od soboty do pondělí by pak mělo být zpočátku polojasno. Postupně bude přibývat oblačnosti, na většině území se objeví přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty budou mezi 16 až 11 stupni, nejvyšší denní pak v rozmezí od 23 do 27 stupňů, v závěru období 19 až 23 stupňů.

Aktuální počasí nad Prahou sledujte v přímém přenosu iDNES.tv:

