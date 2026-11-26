Vláda v červenci uložila ministerstvům vnitra a obrany, aby do 12 měsíců připravila návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) tehdy po zasedání kabinetu řekl, že nynější předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. Nová úprava by měla reflektovat poslední zkušenosti, vývoj v bezpečnostním prostředí, současný charakter rizik či nové technologie.
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Pavel: Iluze, že by si Česko mohlo zajistit bezpečnost bez EU a NATO, je nebezpečná
První náměstek ministra vnitra a vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka na začátku listopadu uvedl, že připravované úpravy krizové legislativy by měly zahrnovat i zavedení stavu obnovy, který by navazoval po konci krizového stavu. Řekl také, že na úpravách se pracuje velmi intenzivně, cílem je podle něj hlavně pružnější legislativa.
„Všude hovoříme o tom, že naše krizová legislativa už neodpovídá stávajícím hrozbám a že nejsme připraveni reagovat dostatečně rychle a pružně,“ uvedl dnes Pavel. Zmínil také například legislativu, která stanovuje proces nákupů vojenské techniky. „Tak, jak to máme nastaveno teď, kdy složitější techniku nakupujeme dekádu, ale i u menších projektů to trvá jednotky let, v tomto mechanismu prostě fungovat nemůžeme,“ prohlásil. Systém se podle něj musí výrazně zlepšit.
Velkou část projevu Pavel věnoval Rusku. „Ve vztahu k zajišťování obrany stále ještě mentálně žijeme v situaci, kdy rozlišujeme mezi mírem, krizí a válkou. Tak je nastavena i naše obranná legislativa, tak to také většina lidí vnímá a tak bohužel stále ještě do značné míry je nastaveno i budování naší obrany a budování armády a jejich schopností,“ řekl. Rusko ale podle něj tento koncept dávno opustilo a vnímá historii jako jeden kontinuální konflikt, kde se pouze mění druh a intenzita použitých nástrojů.
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Pavel udělá vše, aby výsledky voleb byly klidně naplněny. Varoval před Ruskem
Hybridní válčení podle Pavla Rusko používá s cílem destabilizace EU a NATO a odrazování členských států od podpory Ukrajiny. Zmínil incident na letišti v Lipsku nebo dopad ruských střel na polské území.
Rusko respektuje pouze sílu, a tu bude Evropa představovat jenom tehdy, když bude vystupovat jednotně, řekl rovněž prezident. Evropské země podle něj musí s Ruskem jednat z pozice sebevědomí, síly a tlaku na respektování pravidel oběma stranami. Za příklad považuje Finsko, protože podle něj ukazuje reálnou sílu a odhodlání se bránit.
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Nepřijatelné, reaguje Babiš na incident v Polsku. Může se to stát i u nás, řekl Pavel
NATO by se mělo při narušování vzdušného prostoru chovat tak, jak by se chovalo ve stejné situaci Rusko, komentoval Pavel v diskusi nedávné zřícení trojice ruských střel v Polsku či narušení tamního vzdušného prostoru dronem. „Rusko by neváhalo jakékoliv narušení trestat razantní silou. Pokud jsme svědky opakovaného narušování suverénního území aliance, pak na ně musíme reagovat tak, aby tomu Rusko rozumělo,“ uvedl. Znamená to podle něj začít drony sestřelovat.
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20. listopadu 2026