O příchodu sympatizantů hnutí do budovy Městského soudu v Praze netušila předem ani justiční stráž, která na místo narychlo povolala dva policejní těžkooděnce. Návštěvníci se po celou dobu chovali ukázněně, pouze obžalované při jejich odchodu vyprovodili potleskem.

Obžaloba viní skupinu mimo jiné z toho, že vyslala bývalého českého vojáka do bojů na straně proruských separatistů na Donbase. Záměrem bylo podle státního zástupce Martina Bílého vycvičit takto české občany v bojových technikách, aby poté mohli předat tyto zkušenosti dalším lidem ze spolku pro „případné ústavní, hospodářské a politické změny v České republice“.

Na lavici obžalovaných dnes měli usednout bývalý voják a šéf spolku Ivan Kratochvíl, velitelka štábu spolku Andrea Krulišová, voják vyslaný na Ukrajinu Miloš Ouřecký, pravoslavný kněz Přemysl Hadrava a sympatizant spolku Vladimír Štádler. K soudu se dostavili za podpory svých známých a přátel, většinou staršího věku.

Příznivci zaplnili značnou část soudní chodby, kde v poklidu čekali a povídali si. Někteří si mezi sebou vyprávěli o tom, že vstávali ve tři hodiny ráno, aby stihli přijet z Moravy.

Předsedkyně soudního senátu Jarmila Pavlátová se nakonec rozhodla, že vzhledem k nedostačující kapacitě soudní síně se jednání konat nebude, a přesunula ho na příští měsíc. Plánuje přitom, že příští termín hlavního líčení bude neveřejný.

„Vidíte, co se děje na chodbě. S tím tady máme na městském soudě zkušenosti, že v tom opravdu nejde jednat. Tyto skupiny křičí celou dobu na chodbách, i nám tady jednou vysadily dveře. Vzhledem k tomu, že jsme takový zájem nečekali, jsme to odročili na 7. srpna. Z důvodu zachování pořádku a bezpečnosti bude hlavní líčení konáno s vyloučením veřejnosti. Jinak to neumím zajistit. Nemáme dost personálu, aby ta bezpečnost byla zajištěna,“ sdělila soudkyně po jednání portálu iDNES.cz.

Hlavní líčení je podle trestního řádu ze zákona veřejné. Soud může veřejnost z jednání vyloučit, jen pokud by veřejné projednání věci ohrozilo utajované informace chráněné zvláštním zákonem, mravnost nebo nerušené jednání, anebo bezpečnost nebo jiný důležitý zájem svědků. Za tím účelem může předseda senátu učinit i jiná přiměřená opatření.

Soud zároveň nemusí vylučovat veřejnost kompletně, ale zvolit tento postup pouze u návštěvníků, ohledně nichž existuje obava, že by mohli rušit důstojné hlavní líčení. Může také učinit nezbytná opatření proti přeplňování jednací síně.

Ouřeckého obžaloba viní z účasti na teroristické skupině, za což mu hrozí až 15 let vězení. Kratochvíl, Krulišová, Hadrava a spolek pak čelí obvinění z podpory a propagace terorismu spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

Kratochvíl, Hadrava a Štádler se budou zodpovídat také z financování terorismu, protože podle státního zástupce posílali na Donbas peníze na další činnost českých bojovníků v řadách vojensky organizovaných jednotek tzv. Doněcké lidové republiky. Hadravu a Štádlera obžaloba viní také z nedovoleného ozbrojování a Kratochvíla rovněž z nakládání s dětskou pornografií. Všichni vinu odmítají.

Paramilitární skupina Českoslovenští vojáci v záloze za mír sdružuje zejména bývalé vojáky. Ministerstvo vnitra i Bezpečnostní informační služba ji označily za extremistickou. Spolek se staví proti členství Česka v NATO a EU, jejich příznivce označuje za vlastizrádce.