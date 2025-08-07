Státní zástupce Martin Bílý viní skupinu mimo jiné z toho, že v roce 2017 vyslala bývalého českého vojáka Miloše Ouřeckého do bojů na straně proruských separatistů na Donbase. Záměrem bylo podle Bílého vycvičit takto české občany v bojových technikách, aby poté mohli předat tyto zkušenosti dalším lidem ze spolku pro „případné ústavní, hospodářské a politické změny v České republice“.
Kromě Ouřeckého čelí obžalobě také bývalý voják a šéf spolku Ivan Kratochvíl, velitelka štábu spolku Andrea Krulišová, pravoslavný kněz Přemysl Hadrava a sympatizant spolku Vladimír Štádler. Obžalovaný je i samotný spolek.
Na začátku dnešního jednání Bílý přečetl obžalobu. Ouřecký následně prohlásil vinu, soud jeho prohlášení přijal. Obhájce Kratochvíla ale následně upozornil, že nejsou splněny podmínky pro začátek hlavního líčení.
Minulého jednání v červenci se totiž podle něj nezúčastnil zástupce spolku a protože soudkyně Jarmila Pavlátová termín avizovala ústně, nebyl o dnešním jednání řádně vyrozuměn. Soudkyně sice v záznamu měla zápis o tom, že se zástupce jednání účastnil, informaci ale nemohla nijak ověřit.
Soud v Praze zaskočili příznivci proruských domobranců, do akce museli těžkooděnci
Z procesní opatrnosti proto jednání odročila. „Nehodlám riskovat, že by se to celé opakovalo za rok. Radši zopakujeme v říjnu, co tu proběhlo, a budeme pokračovat řádně dál,“ vysvětlila Pavlátová novinářům. Veškerý dnešní program bude podle ní nutné na příštím jednání opakovat, platné není ani prohlášení viny Ouřeckého. „Bude nutné zopakovat čtení obžaloby a začít dokazování znovu,“ řekl po jednání státní zástupce.
Na jednání ve čtvrtek přišly obžalované podpořit desítky příznivců. Soud lidem vydával vstupenky, ze 60 míst bylo 47 k dispozici pro veřejnost, zbytek pro akreditovaná média. Na některé z příznivců vstupenky nezbyly, čekali proto na chodbě soudu.
K soudu jde pět lidí a skupina, která poslala Čecha válčit na Ukrajinu
Lidé v soudní síni si mimo jiné hlasitě stěžovali na to, že neslyší přednes státního zástupce. Poté, co bylo jednání odročeno, si stěžovali, že jde o podvod, kritizovali také, že se soudní jednání uskuteční až po volbách.
Hlavní líčení mělo začít v červenci, soud ale tehdy počet příznivců zaskočil. Soudkyně proto jednání z bezpečnostních a provozních důvodů odročila. Původně zvažovala, že proces povede neveřejně. Nakonec soud situaci vyřešil tak, že pro jednání vyhradil v budově ve Spálené ulici největší jednací síň.
Paramilitární skupina Českoslovenští vojáci v záloze za mír sdružuje zejména bývalé vojáky. Ministerstvo vnitra i Bezpečnostní informační služba ji označily za extremistickou. Spolek se staví proti členství Česka v NATO a EU, jejich příznivce označuje za vlastizrádce.