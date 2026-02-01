Vlajka starší než stát. Prezident přivezl z Říma nejstarší československý prapor

Robert Oppelt
  19:17
Prezident Petr Pavel přivezl z Říma do Prahy jednu z nejstarších státních vlajek, o několik měsíců starších než samostatné Československo. Praporu dominují písmena ČS. Vojáci ji nyní mají v plánu vystavit. Nejprve je ale potřeba ho zrekonstruovat.
Fotogalerie4

Vojenský historický ústav přebral od prezidentské kanceláře tzv. Štefánikův prapor, jednu z nejstarších dochovaných vlajek Československa, která patřila italským legiím vyrobena v květnu 1918. (29. leden 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Na jaře 1918 úspěšně vyvrcholilo úsilí Milana Rastislava Štefánika o založení československých legií v Itálii. V dubnu 1918 Štefánik podepsal s italským premiérem Vittoriem Emanuelem Orlandem smlouvu o vytvoření jednotky. O měsíc později, 24. května 1918, proběhla na římském Benátském náměstí slavnost, při níž byl legionářům předán první bojový prapor. Odpoledne pak Římem prošel průvod, v jehož čele byla nesena „československá vlajka“.

Příběh české vlajky. Porušení federálního zákona prošlo, klín se na ní „zapomněl“

Při této příležitosti totiž nevznikl jen bojový prapor pro legionáře, ale také jedna z nejstarších vlajek nového státu, ještě neexistujícího Československa. První použití vlajky, nebo spíš vývěsky, jak říkají odborníci, když je vlajka pouze jednostranná, je doloženo právě 24. května 1918. Historikům se ji podařilo loni objevit v Nepomucenu, univerzitní koleji, kde žijí v Římě čeští bohoslovci, tedy studenti na některé z papežských univerzit.

Štefánikova vlajka

Stejně jako v případě předávaného prvního bojového praporu italských legií, byl autorem námětu vlajky přímo Štefánik. O definitivní podobu se pak zasloužil český malíř Oskar Brázda a jeho manželka, švédská aristokratka a spisovatelka Amelie Posse-Brázdová. Právě Oskar Brázda se patrně podílel i na návrhu nejznámějšího praporu používaného v letech první světové války Československou národní radou a československými legiemi, tzv. Štefánikova praporu. Ten představoval jeden z prvních návrhů budoucí československé státní vlajky a je téměř tou uchovávanou v Nepomucenu.

„Nalezená unikátní vlajka bude nyní restaurována a veřejnosti se představí na nejdůstojnějším možném místě – v připravované expozici věnované historii státních symbolů v Národním památníku na Vítkově,“ říká brigádní generál Aleš Knížek, ředitel Vojenského historického ústavu Praha. Nová expozice by měla být otevřena pravděpodobně na podzim letošního roku. Návrh nové expozice s umístěním vlajky nepočítal, podle Knížka je ho proto potřeba přepracovat a doplnit, protože vlajka z Říma je tak mimořádným artefaktem české historie, že ho určitě chtějí vystavit. Ale je nejprve potřeba ho zrekonstruovat.

Těžké začátky vlajky s modrým klínem: Masaryk chtěl pruhy a hvězdy, jiní kalich

Návrh vycházel podle ředitele odboru muzeí Vojenského historického ústavu Michala Buriana ze staré české zemské vlajky. „Bílý pruh symbolizuje stříbrného lva, červená jeho štít. K němu přibyla na vlajce modrá barva. Až po vzniku republiky se začalo řešit, jak bude symbol nového státu vypadat. Tahle vlajka je krásným předchůdcem té současné, Štefánik na ni prosadil modrou barvu ze slovenského znaku,“ popisuje historik. Vlajka je ušita ze lnu, zlatá písmena jsou z jiného materiálu. Právě symbol ČS vlajce dominuje, stejné symboly se používají dodnes, jsou třeba na knoflících hradní stráže. Jak se vlajka v Nepomucenu ocitla, je předmětem zkoumání v tamním archivu.

„Nevíme, jakou cestou se tam dostala, to se zatím nepodařilo dohledat,“ říká Burian. „Slyšeli jsme několikrát z Nepomucena, že je tam uložen původní prapor italských legionářů. To jsme věděli, že tak není. Ten je uložen v našich sbírkách,“ popisuje Burian. Teprve loni měli vojenští historici možnost se seznámit s tím, co se v nenápadné krabici v Římě skrývá, dohledat historii vlajky, zjistit, kdo ji šil, a získat ji do sbírek.

Vlajka a hymna poprvé spolu

K vlajce se podle Knížka váže ještě jeden příběh. Když byla poprvé představena v Římě, zpívala se u toho píseň Kde domov můj, poprvé jako hymna ještě neexistujícího státu. Zazněla veřejně před velvyslanci a představiteli italské vlády. V expozici na pražském Žižkově přechovává Vojenský historický ústav i další staré vlajky. Nejslavnější z nich je ta, která vlála na lodi President Grant. Ta připlula do Vladivostoku 22. dubna 1920 a evakuovala odsud legionáře. Když se legionáři dozvěděli cestou domů, že stát má novou vlajku, nechali si ji na lodi ušít. Zajímavostí je, že má modrý klín pouze do třetiny své délky.

Vstoupit do diskuse

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Vlajka starší než stát. Prezident přivezl z Říma nejstarší československý prapor

Vojenský historický ústav přebral od prezidentské kanceláře tzv. Štefánikův...

Prezident Petr Pavel přivezl z Říma do Prahy jednu z nejstarších státních vlajek, o několik měsíců starších než samostatné Československo. Praporu dominují písmena ČS. Vojáci ji nyní mají v plánu...

1. února 2026  19:17

Arnold Schwarzenegger míří do Prahy, na Noci s legendou se setká s fanoušky

Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025)

Herec a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger míří do České republiky, aby se tu poprvé v historii setkal s fanoušky. Akce, která je součástí série Noc s legendou, se uskuteční 18....

1. února 2026  18:32

Zčernalé nosy, oteklé obličeje. Čínská vláda brojí proti podvodným klinikám

Číňané propadli plastickým operacím. Mnohé se však tragicky nepovedou i proto,...

Čínská vláda se rozhodla došlápnout si na pochybné estetické kliniky a falešné lékaře. Boom plastických operací, mohutně propagovaných na sociálních sítích, se totiž nevyhnul ani mladým Číňanům a...

1. února 2026  18:31

Legrace? Ne, hobby horsing je náročný sport, říká sedmnáctiletá závodnice

V Kvasicích na Kroměřížsku se konaly závody v hobby horsingu. (30. leden 2026)

Hobby horsing je stále populárnější záliba oblíbená hlavně mezi dívkami. Používá se při něm plyšová hlava koníka upevněná na tyči a sportovkyně napodobují pohyby skutečného koně při parkuru nebo...

1. února 2026  18:30

Opačný efekt Trumpových úderů? Únosy v Nigérii pokračují, úřady je radši tutlají

USA podnikly vojenské údery v nigerijském státě Sokoto proti islamistům, které...

Navzdory úderům USA v Nigérii pokračují únosy křesťanů. Během toho posledního místní úřady zprvu odmítaly zprávu potvrdit s tím, že je falešná, načež později připustily, že k incidentu skutečně...

1. února 2026  17:35

Ruský dron zaútočil na autobus u Dnipra, nejméně 15 lidí zemřelo

Následky ruského dronového útoku na ukrajinský Charkov. (24. ledna 2026)

Nejméně 15 mrtvých a sedm zraněných si vyžádal útok ruského dronu na autobus v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Na platformě Telegram to dnes oznámil náčelník vojenské správy této oblasti...

1. února 2026  17:18

Írán propustil na kauci mladíka, kterého chtěl popravit za účast na demonstraci

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Íránské úřady propustily na kauci demonstranta Erfána Soltáního, o němž některá média a organizace v lednu uváděly, že ho čeká poprava. Agentuře AFP to v neděli sdělil jeho právní zástupce Amír...

1. února 2026  16:35,  aktualizováno  17:11

Aldi Goes America. Německý řetězec slaví za Atlantikem nevídané úspěchy

Supermarkt řetězce Aldi v Dubuque ve státě Iowa (27. května 2025)

V době, kdy ceny potravin v USA prudce stoupají, německý řetězec potravinářských obchodů Aldi doslova dobývá Ameriku. Značka známá svým jednoduchým sortimentem plánuje do roku 2028 otevřít v USA 3...

1. února 2026

Minus 40, mrtvá zvířata, třímetrové závěje. Haná zažila v roce 1929 arktický únor

Premium
Unikátní historický snímek zachycuje arktickou zimu, kterou zažil dnešní...

Letos sice Čechy i Moravu zasáhly silné mrazy, ovšem vůbec se nedají srovnat s tím, co Haná zažila v roce 1929. Teploty tehdy klesaly až k minus 40 stupňům, zamrzaly vodovody, hynula zvěř a umíraly...

1. února 2026

Babiš je rád za svobodu názorů. Respektujte volby, řekl Macinka k akci za Pavla

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš okomentoval demonstraci na podporu prezidenta Petra Pavla, kterou v centru Prahy uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. „Jsem rád, že žijeme v době,...

1. února 2026  16:30,  aktualizováno  16:54

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

1. února 2026  14:59,  aktualizováno  16:48

Nesmíme opakovat chybu jako Slováci u Čaputové, řekl předseda Milionu chvilek

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Česko podle organizátorů nedělního shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla nesmí zopakovat chybu ze Slovenska, kde hulvátské útoky odradily od obhajoby mandátu prezidentku Zuzanu Čaputovou. Na...

1. února 2026  16:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.