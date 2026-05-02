Česko zažívá první letní den. Teploty na západě a v Polabí vyšplhaly nad 25 stupňů

Sobota je v Česku letošním prvním letním dnem, při kterém maximální teploty dosahují aspoň 25 stupňů Celsia. Tuto hodnotu kolem 14:00 už překročila stanice v Plzni Bolevci a o něco později i některá místa v Polabí, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Před rokem naměřil první letní teploty 16. dubna. Počátkem letošního dubna se k nim ale několik stanic v Česku přiblížilo, třeba v Dyjákovicích na Znojemsku tehdy chyběla do pětadvaceti stupňů desetina.

Rozkvetlé ovocné sady u Lhenic a Chelčic na Prachaticku a Strakonicku. (23. dubna 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Dnes v 15:00 byly podle ČHMÚ letní teploty na Plzeňsku a lokálně i v Polabí.

Teploty ještě mírně během odpoledne porostou, takže míst s letní teplotou může přibývat,“ doplnili meteorologové. Nedělní maxima pak očekávají ještě o dva až tři stupně vyšší.

O velikonoční neděli 5. dubna se k letním teplotám přiblížilo několik míst v Česku, přičemž nejtepleji, 24,9 stupně, bylo v Dyjákovicích na Znojemsku. Na devíti ze zhruba 170 meteorologických stanic, které fungují aspoň 30 let, padly i teplotní rekordy pro tento den. V dalších dnech se teploty už propadly.

Tři dny skoro léto a pak změna. Může začít sněžit, varují meteorologové

Kvůli současnému teplu a dlouhodobému suchu ale hrozí nebezpečí požárů. Největší riziko je podle meteorologů nyní v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Počátkem týdne však očekávají déšť, který by měl situaci ohledně sucha a rizika požárů zlepšit.

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

2. května 2026  16:29

