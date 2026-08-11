Ochlazení nestačí, musí zapršet. Česko zažívá nejhorší sucho za několik let

Špatná je podle Pechy i předpověď na zbytek týdne, kdy budou teploty znovu dosahovat tropické třicítky. Ještě na konci minulého týdne byl výhled o něco optimističtější. V pondělí ale teploty na řadě míst v tuzemsku znovu překonaly i 35 stupňů. Podle Pechy nepomohlo ani mírné ochlazení v některých oblastech.
„V pondělí sice přecházela studená fronta, ale lokálně napršelo jen několik milimetrů. To jsou srážky, které v současné situaci už nic nezmění,“ vysvětlil.
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ČHMÚ proto rozšířil výstrahu před hydrologickým suchem na celé Česko, do té doby platila jen pro část. Aktuální stav sucha je navíc podle Pechy horší než v roce 2018, kdy vrcholilo tří až čtyřleté suché období. Zlepšení podle předpovědi nepřijde ani do konce týdne. „Výhled je velmi špatný. V pátek a v sobotu zase čekáme tropické teploty,“ doplnil Pecha.
Záchranou současné situace by bylo 100 až 200 milimetrů srážek, které by spadly v rozmezí dvou až čtyř dnů. Při větším množství srážek v podobě přívalových dešťů by se ale podle Pechy mohl opakovat scénář ze září 2024.
„Jediné, co hladiny vodních toků dotuje, jsou přehrady, které nadlepšují aspoň průtoky tam, kde mohou,“ konstatoval Pecha. I přehrady ale začínají narážet na své limity. V úterý například Povodí Vltavy ve své tiskové zprávě informovalo o tom, že pokud hladina orlické přehrady klesne o dalších 3,5 metru, pozastaví její vyprazdňování a bude využívat zásobu vody ze Slap. Takovou možnost má ale Povodí podle simulací zhruba jednou za půl století.
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Nedostatek vody trápí i většinu obcí v Česku. Podle mluvčího Státní správy hmotných rezerv Jakuba Linky jsou letos starostové víc nervózní než v minulých letech. „Máme spoustu telefonátů, kdy se ptají na podmínky a rychlost zapůjčení cisterny,“ dodal.