Česko zažilo zatím nejchladnější ráno letošního léta. Někde mrzlo, padaly i rekordy

  8:08aktualizováno  8:58
Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v neděli ráno na sociální síti X informovali, že Česko zažilo zatím nejchladnější ráno letošního léta. Někde dokonce i mrzlo. Například na jihu Čech byla překonána historická teplotní minima na devíti stanicích. Nejchladněji bylo u šumavské Kvildy, kde naměřili minus 2,4 stupně Celsia.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

Hodnota minus 2,4 stupně naměřená na stanci Perla u Kvildy rekordní není. Historické minimum překonala například Černá v Pošumaví na Českokrumlovsku, kde bylo 0,7 stupně Celsia. Dosavadní rekord z roku 1999 měl hodnotu tři stupně Celsia. V Táboře překonali 61 let staré minimum 4,4 stupně Celsia, když v neděli ráno naměřili 2,7 stupně Celsia.

Teploty se pod bod mrazu dostaly kromě Kvildy i na jiných šumavských místech. Jednalo se například o Borové Lady, Volary neb Hliniště. Mrzlo ale také v Novohradských horách v Pohoří na Šumavě.

V nižších polohách se pak ranní teploty na jihu Čech pohybovaly od tří do šesti stupňů Celsia. „Chladné ráno může být také v pondělí, protože očekáváme podle předpovědi jasnou noc. Proto nelze vyloučit, že bude opět mrznout,“ uvedl Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Nejvyšší teploty v Praze i jihu Moravy

„Zažili jsme zatím nejchladnější ráno letošního léta. Vyjasněná obloha a příliv chladného vzduchu poslaly ranní teploty dnes nejčastěji mezi 6 a 2 °C, jen na pár místech bylo tepleji,“ doplnili meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ráno na sociální síti X.

Současně uvedli, že nejvyšší teploty zůstaly v centru Prahy, na jihu Moravy a pak na Javornicku a Osoblažsku. „V těchto místech se pohybovaly kolem 7 °C. Naopak nejchladněji bylo v typických horských mrazových lokalitách,“ uvedli dále.

Hned na 86 ze 169 stanic měřících déle než 30 let byla v neděli ráno zaznamenána nejnižší minima ze všech 24. srpnů. Na 14 ze 169 stanic měřících déle než 30 let bylo překonáno absolutní srpnové minimum.

„Kromě nízkých teplot vzduchu ve dvou metrech se ojediněle vyskytl i přízemní mráz, a to hlavně na západě a jihu Čech a na Českomoravské vrchovině,“ dodali meteorologové.

Na Sněžce minus 1,3 stupně Celsia

Ráno mrzlo například v Krušných či Orlických horách. Rovné minus čtyři stupně ukázal teploměr na šumavském Březníku a v Jelení v Krušných horách, o desetinu stupně tepleji bylo v Rolavě na Sokolovsku. Na všech těchto stanicích, které ale měří méně než 30 let, to byl nejstudenější 24. srpen.

Na Sněžce bylo vůbec nejchladněji v celém srpnu, meteorologové tam zaznamenali minus 1,3 stupně Celsia, stanice Poštovna tam ale měří zatím jen 14 let.

Meteorolog Žák prozradil, které appce na počasí věří nejvíc. Norové to nejsou

Skutečný dlouhodobý rekord má Deštné v Orlických horách, kde dnešních minus 0,4 stupně Celsia překonalo i minimum za celý srpen z roku 1987.

Nové srpnové minimum hlásí například také Dyjákovice na Znojemsku s 5,5 stupně Celsia, Temelín na Českobudějovicku se 4,7 stupně, Velichovky na Náchodsku s 3,5 stupně, Liberec s 1,1 stupně a Černá v Pošumaví na Českokrumlovsku s 0,7 stupně Celsia.

„Pondělní ráno bude pravděpodobně taky chladné,“ uvedl ČHMÚ. Očekává teploty nejčastěji mezi osmi a třemi stupni Celsia a ojediněle opět i přízemní mrazíky.

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Další weby

