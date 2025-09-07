Magický rudý úplněk. Zvláštní zatmění měsíce sledovaly stovky Čechů

Velký zájem o pozorování měli v hvězdárně Žebrák na Berounsku, podle odhadu jednatele hvězdárny Vladislava Slezáka přišlo 200 až 300 lidí.
„Kvůli oblačnosti to nebylo úplně dokonalé, úkaz nebyl vidět úplně od východu, ale objevil se 15 až 20 minut po začátku,“ řekl Slezák. Hvězdárna připravila i přenos zatmění z jiných míst a model svítícího Měsíce.
Zhruba 60 lidí přišlo do hvězdárny v Mladé Boleslavi. „Na začátku byla docela silná oblačnost, Měsíc se nám ukázal až po 20:00,“ sdělila zástupkyně vedoucího hvězdárny Šárka Janurová. Část lidí pozorovala zatmění v kopuli hvězdárny, část z přenosných dalekohledů před budovou.
Před vsetínskou hvězdárnou stáli první návštěvníci už hodinu před začátkem zatmění. „Zatím to vypadá, že část oblohy je jasná, bohužel v místě, kde má Měsíc vyjít nad obzor, jsou momentálně mraky. Uvidíme, jak to bude vypadat, případně budeme pozorovat zatmění později,“ řekl před zatměním Pavel Svozil z Hvězdárny Vsetín.
Desítky lidí včetně rodin s dětmi přišly také do ďáblické hvězdárny na severu Prahy. Díky dalekohledu napojenému na projektor byly vidět i detaily zemské oběžnice.
Zhruba tři desítky lidí přišly vpodvečer i do olomoucké hvězdárny, naopak z prostějovské hvězdárny zatmění pozorovat nemohli. Její zástupci na stránkách upozornili, že při východu v 19:20 bude Měsíc částečně zatmělý, úplná fáze nastane o deset minut později a potrvá do 20:50, v té době bude ale Měsíc pouze 13,5 stupně nad jihovýchodním obzorem.
„Z tohoto důvodu bohužel nebude možné jev pozorovat z prostějovské hvězdárny, která je obklopena stromy parku a budovami sídliště,“ uvedli pracovníci prostějovské hvězdárny, kteří za podívanou odjeli za kolegy do Olomouce.
Měsíc už vycházel ve fázi úplného zatmění. „Ani při úplném zatmění Měsíc z oblohy úplně nezmizí, ale má oranžovou až červenou barvu, protože na něj svítí světlo Slunce, které se ohýbá v zemské atmosféře, později večer zatmění bude viditelné dobře,“ vysvětlil Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Další zatmění bude možné pozorovat v prosinci 2028.