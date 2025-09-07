Magický rudý úplněk. Zvláštní zatmění měsíce sledovaly stovky Čechů

Autor: ,
  22:12
Po šesti letech mohli v neděli večer Češi sledovat úplné zatmění Měsíce. Cihlově zbarvený úplněk přilákal spoustu lidí do hvězdáren, které zvaly na pozorování s výkladem. Mnozí lidé jej díky malé oblačnosti pozorovali také individuálně na kopcích a vyvýšených místech bez veřejného osvětlení.

Velký zájem o pozorování měli v hvězdárně Žebrák na Berounsku, podle odhadu jednatele hvězdárny Vladislava Slezáka přišlo 200 až 300 lidí.

„Kvůli oblačnosti to nebylo úplně dokonalé, úkaz nebyl vidět úplně od východu, ale objevil se 15 až 20 minut po začátku,“ řekl Slezák. Hvězdárna připravila i přenos zatmění z jiných míst a model svítícího Měsíce.

Přes Měsíc v úplňku přešel stín Země a tím nastalo tajuplné zatmění, které bylo možné pozorovat i z Česka. (7. září 2025)
Přes Měsíc v úplňku přešel stín Země a tím nastalo tajuplné zatmění, které bylo možné pozorovat i z Česka. (7. září 2025)
Přes Měsíc v úplňku přešel stín Země a tím nastalo tajuplné zatmění, které bylo možné pozorovat i z Česka. (7. září 2025)
Přes Měsíc v úplňku přešel stín Země a tím nastalo tajuplné zatmění, které bylo možné pozorovat i z Česka. (7. září 2025)
9 fotografií

Zhruba 60 lidí přišlo do hvězdárny v Mladé Boleslavi. „Na začátku byla docela silná oblačnost, Měsíc se nám ukázal až po 20:00,“ sdělila zástupkyně vedoucího hvězdárny Šárka Janurová. Část lidí pozorovala zatmění v kopuli hvězdárny, část z přenosných dalekohledů před budovou.

Před vsetínskou hvězdárnou stáli první návštěvníci už hodinu před začátkem zatmění. „Zatím to vypadá, že část oblohy je jasná, bohužel v místě, kde má Měsíc vyjít nad obzor, jsou momentálně mraky. Uvidíme, jak to bude vypadat, případně budeme pozorovat zatmění později,“ řekl před zatměním Pavel Svozil z Hvězdárny Vsetín.

Zvláštní úkaz na nebi. Večer sledujte zatmění Měsíce

Desítky lidí včetně rodin s dětmi přišly také do ďáblické hvězdárny na severu Prahy. Díky dalekohledu napojenému na projektor byly vidět i detaily zemské oběžnice.

Zhruba tři desítky lidí přišly vpodvečer i do olomoucké hvězdárny, naopak z prostějovské hvězdárny zatmění pozorovat nemohli. Její zástupci na stránkách upozornili, že při východu v 19:20 bude Měsíc částečně zatmělý, úplná fáze nastane o deset minut později a potrvá do 20:50, v té době bude ale Měsíc pouze 13,5 stupně nad jihovýchodním obzorem.

„Z tohoto důvodu bohužel nebude možné jev pozorovat z prostějovské hvězdárny, která je obklopena stromy parku a budovami sídliště,“ uvedli pracovníci prostějovské hvězdárny, kteří za podívanou odjeli za kolegy do Olomouce.

Zářijové zatmění Měsíce přinese na oblohu rudý úplněk. Na další si počkáme tři roky

Měsíc už vycházel ve fázi úplného zatmění. „Ani při úplném zatmění Měsíc z oblohy úplně nezmizí, ale má oranžovou až červenou barvu, protože na něj svítí světlo Slunce, které se ohýbá v zemské atmosféře, později večer zatmění bude viditelné dobře,“ vysvětlil Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Další zatmění bude možné pozorovat v prosinci 2028.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Magický rudý úplněk. Zvláštní zatmění měsíce sledovaly stovky Čechů

Po šesti letech mohli v neděli večer Češi sledovat úplné zatmění Měsíce. Cihlově zbarvený úplněk přilákal spoustu lidí do hvězdáren, které zvaly na pozorování s výkladem. Mnozí lidé jej díky malé...

7. září 2025  22:12

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

7. září 2025  21:35

Rusko nechce mír, poznal Trumpův zmocněnec po největším dronovém útoku

Americký zmocněnec pro Ukrajinu Keith Kellogg v neděli uvedl, že nejnovější ruský útok na Kyjev nenasvědčuje tomu, že by Moskva chtěla válku na Ukrajině ukončit diplomatickou cestou. Americký...

7. září 2025  20:47

Důvěra ve vědu v USA skomírá, i kvůli sítím. A politici toho využívají

Důvěra americké veřejnosti ve vědu v posledních letech prošla stěžejní zkouškou. S příchodem Roberta F. Kennedyho do čela ministerstva zdravotnictví se situace ještě zkomplikovala. A navzdory...

7. září 2025  20:35

Chceš brigádu? Zapal auto. Rusko i Ukrajina loví na sítích dětské sabotéry

Premium

Je to jako Pokémon Go, ale za peníze. Co potřebuješ? Telefon a chuť se projít, láká inzerát. Ve skutečnosti jde o špionáž a sabotáž ve znepřátelené zemi. Rusko i Ukrajina zneužívají děti jako pěšáky...

7. září 2025

Masa nerozhodnutých. Až třetina voličů stále váhá, rozhodnou se hlavně podle emocí

V minulých sněmovních volbách propadl zhruba milion hlasů. Politici ani strany si nepřejí, aby se opakoval stejný scénář. Odborníci poukazují na to, že ve společnosti je stále mnoho nerozhodnutých...

7. září 2025  19:21

Učit nově, ale podle čeho? Změny ve školách brzdí nedostatek materiálů

Premium

Náročnější matematika, zjednodušení češtiny, fyziky i dějepisu nebo filmová výchova dohromady s tou výtvarnou a hudební. Výuku na školách čekají změny, žákům by mělo ubýt „biflování“ a naopak by měli...

7. září 2025

Stále více turistů, libuje si ubytovatel v Podněstří. Přes krizi se tu prohánějí tesly

Od našeho zpravodaje v Moldavsku Ulice plné symbolů Sovětského svazu, pokračující neuznání státy OSN a bující ekonomická krize. Přesto místní turismus rok za rokem roste, všímají si obyvatelé separatistického Podněstří. Nahrává tomu...

7. září 2025  18:31

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

7. září 2025  14:21,  aktualizováno  18:23

Brutální vražda uprchlé Ukrajinky v USA: Z ničeho nic ji muž ubodal před lidmi

Severní Karolínu ve Spojených státech amerických šokovala mimořádně brutální vražda mladé ukrajinské uprchlice. Třiadvacetiletou Irinu Zarutskou zavraždil bezdomovec s bohatou trestní minulostí ve...

7. září 2025  18:02

Trikolora posílá statisíce na neprůhledný účet. Padlo trestní oznámení na tunelování

Státní zastupitelství se už několik týdnů zabývá trestním oznámením bývalého člena Trikolory, který viní vedení v čele se Zuzanou Majerovou z tunelování strany. Ta obvinění označila za nesmysl a...

7. září 2025  17:33

Mámou ve čtrnácti. Katolické Filipíny dělí těhotenství teenagerek, o sexu je nic neučí

Na Filipínách v posledních letech strmě roste počet dívek, které otěhotněly před dosažením patnácti let. Téma se stalo předmětem sporu mezi zákonodárci, zdravotními odborníky a náboženskými skupinami...

7. září 2025  17:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.