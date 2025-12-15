Česko zasáhla epidemie chřipky. Virus útočí rychle a snadno se šíří

Česko podle hlavní hygieničky Barbory Mackové čelí epidemii chřipky. Počty pacientů se všemi akutními infekcemi dýchacích cest vzrostly minulý týden o 20 procent a výrazně dominujícími se staly viry chřipky. Nemoc je typická tím, že na člověka „skočí“. Nová podvarianta viru typu A se rychle šíří, protože dokáže oklamat imunitní systém a lépe uniká i protilátkám po vakcíně. Přesto odborníci stále doporučují očkování, jenže vakcín je málo.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„V uplynulých týdnech dominoval covid, teď se to obrátilo. Zatímco s covidem léčíme na oddělení jednoho pacienta, s chřipkou šest, z toho jeden leží na jednotce intenzivní péče,“ říká Pavel Dlouhý, primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a předseda Společnosti infekčního lékařství.

I když podle odborníků je stále čas na očkování, mnozí lékaři už nemají čím vakcinovat. „Letos jsme proti chřipce naočkovali asi 1 200 zájemců, což je o zhruba 200 více než loni, ale teď už žádné vakcíny nemáme, proto jsme ve čtvrtek uzavřeli naše očkovací centrum,“ dodává Dlouhý.

Česko letos dovezlo necelých 900 tisíc vakcín, zájem je ale větší. Podle Dlouhého je plánování dovozu očkovacích látek složité, protože se musejí objednávat s delším než ročním předstihem.

Vakcíny chybějí

Podle mínění některých odborníků je ostuda státu, že vakcíny chybějí, a to nejen proti chřipce, ale i proti žloutence A, jejíž epidemie se Českem šíří už od loňska. Ministerstvo zdravotnictví zajistilo dodávky ze zahraničí, ale poptávka je vyšší.

Epidemie žloutenky A je největší od roku 1984, nejvíc nakažených je v Praze

„V pátek jsme dostali 60 vakcín proti žloutence typu A, ale zájem je tak velký, že 40 jsme použili ještě týž den,“ říká Dlouhý.

S nedostatkem vakcín se potýkají i praktičtí lékaři. „Ještě očkujeme, protože pan doktor stále shání vakcíny a občas uspěje. Například v pátek nám dovezli deset vakcín proti chřipce, ale ta je určená jen pro seniory. Zájem mají přitom i mladší, například lidé z oblasti pohostinství, kde je větší pravděpodobnost, že se nakazí nebo sami někoho nakazí,“ říká zdravotní sestra Kateřina Remešová z pražské ordinace praktického lékaře Cyrila Muchy.

Jen minulý týden laboratoř potvrdila chřipku typu A u čtyř pacientů této ordinace. „Byli na tom zle. A většina dokázala téměř přesně určit čas, kdy onemocněli. Náhle je začaly hodně bolet kosti, svaly i hlava a dostali vysoké horečky,“ líčí Remešová.

Chřipková epidemie propukla naplno, školy jsou před Vánoci poloprázdné

Stejnou zkušenost potvrzuje i čtyřicetiletý muž z Brna, který onemocněl začátkem prosince a nakazil i svoji manželku. Viru odolala jen jejich sedmiletá dcera, která je proti chřipce očkovaná už třetí rok po sobě.

„Večer jsem lehce cítil, že na mě asi něco leze. V pět hodin ráno jsem se probudil s horečkami a bolestí celého těla. Domluvil jsem se s lékařem, že udělá odběry. Laboratoř potvrdila chřipku typu A,“ popisuje muž.

Podle viroložky Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění Státního zdravotního ústavu Heleny Jiřincové je náhlý nástup nemoci pro chřipku typický. „Není to běžné nachlazení, které se postupně rozvíjí. Chřipka na člověka prostě skočí.

Inkubační doba je krátká, od několika hodin do několika dní. Letos se ve světě i u nás vyskytuje nová podvarianta K viru chřipky typu A/H3N2.
„I kdyby nedošlo k mutacím podtypu H3N2 a vytvoření nové podvarianty K, tak proti H3N2 není poměrně velká část populace chráněná, protože tento podtyp byl v běžných chřipkových epidemiích dominantní naposledy před pandemií covidu,“ říká viroložka Jiřincová.

Respirační etiketa

Celkové počty pacientů se všemi akutními infekcemi dýchacích cest včetně běžného nachlazení nebo covidu zůstávají pod epidemickou hranicí. V prvním prosincovém týdnu onemocnělo průměrně 1 200 lidí z každé stovky tisíc obyvatel. Minulý týden se jejich počet zvýšil na téměř 1 500. Stále je to sice pod epidemickou hranicí respiračních infekcí, která je od 1 600 – 1 700 na sto tisíc. Pro chřipku to neplatí. Tam rozhoduje, kdy mezi ostatními původci respiračních infekcí převládne. A to nastalo minulý týden – virologové zachytili ve sledovaných vzorcích 64 procenta virů chřipky.

„S ohledem na epidemiologická data i na vysoké procento záchytů virů chřipky Národní referenční laboratoří konstatuji, že Česká republika čelí epidemii chřipky,“ říká hlavní hygienička Babora Macková.

Připomíná, že bychom měli důsledně dodržovat respirační etiketu i hygienické návyky, a vyzývá k vzájemnou ohleduplnosti. „Nekašlejme a nekýchejme kolem sebe bez zakrytí úst a nosu jednorázovým kapesníkem, či alespoň předloktím. Neváhejme nasadit nejlépe respirátory třídy FFP2 a vyšší, nebo alespoň roušky, kdykoli vnímáme, že je to třeba. Zejména jde o návštěvy zařízení zdravotních a sociálních služeb, ale i pobyty v uzavřených prostorách s velkou koncentrací lidí, typicky jsou to například nákupní centra nebo hromadná doprava,“ doporučuje.

Dodává, že respirátor jako bariéra před šířením virů ochrání naše blízké, pokud se sami necítíme fit, ale ochrání i nás, pokud se v naší blízkosti pohybují infikovaní lidé.

Chřipkové prázdniny

Kvůli vysokému počtu nemocných nebo obavy z rizika nákazy už některé organizace zrušily hromadné akce. Například Základní škola v Plané nad Lužnicí zrušila vánoční jarmark, který měla naplánovaný na konec minulého týdne. Školáci se navíc dočkali mimořádných chřipkových prázdnin.

„Chyběly nám dvě třetiny žáků, proto jsme na doporučení hygieniků od středy do pátku zrušili výuku, abychom šíření chřipky přibrzdili. Dnes už byla situace lepší. Většina dětí i učitelů je zpátky, ale stále chybí asi třetina dětí. Někteří se možná vrátí na poslední dva dny v týdnu, kdy máme kromě výuky v plánu i besídky a bruslení. Ale někdo možná zůstane doma až do pátku a prodlouží si tak vánoční prázdniny, které začnou v pondělí,“ popisuje situaci ředitel školy Pavel Grenar.

Podle odborníků se počty lidí s akutními respiračními infekcemi včetně chřipky zvyšují ve všech krajích i věkových skupinách. Nejhůř jsou na tom kraje Jihomoravský a Karlovarský a děti ve věku od 6 do 14 let.

„Vánoční svátky šíření viru patrně zbrzdí, nemocných bude přibývat méně, ale tím také epidemii chřipky nejspíš prodlouží,“ předpokládá Jan Kynčl, vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu.

Také on připomíná, že pokud jsme nemocní, neměli bychom chodit do kolektivu ani navštěvovat příbuzné a známé. „Nejvíce ohroženými skupinami jsou zejména senioři a nejmenší děti, jejichž imunita je křehčí. Pokud cítíme příznaky nachlazení, slabost, bolesti hlavy či kloubů nebo máme teploty, odložme setkání na dobu, kdy si budeme jisti, že nikoho neohrozíme infekcí,“ radí Kynčl.

