Vyplavené moravské obce chystají unikátní žalobu. Chtějí žalovat stát za to, že za sedmadvacet let od ničivých povodní nebyl schopen postavit dostatečná protipovodňová opatření, která by je před velkou vodou ochránila. Chtějí, aby jim stát škody zaplatil.