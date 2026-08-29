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Česko zaplatilo za covidové vakcíny 19 miliard, využilo jich méně než polovinu

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  7:34
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Turek, MAFRA

Česko zaplatilo za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Na základě letos končící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek, využilo jich méně než polovinu.

O podmínkách zajištění vakcín pro další období se v současné době jedná, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Pro tuto sezonu bude k dispozici 900 tisíc dávek, v končící sezoně se podle údajů ministerstva využila necelé třetina tohoto počtu. Očkovací sezona trvá od začátku září do konce srpna následujícího roku.

Evropská komise udělila registraci vakcíně Comirnaty s novým složením pro příští sezonu na přelomu července a srpna.

„Průběžná aktualizace vakcín proti covid-19 je důležitým nástrojem pro udržení ochrany nejzranitelnějších skupin obyvatel,“ uvedl na webu České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně její předseda Roman Chlíbek.

„Očkování zůstává nejúčinnější možností“

Letos je upravená na variantu XFG a vyvolává imunitní odpověď i proti dalším typům. Podobně se podle Chlíbka podle cirkulujících typů viru každoročně aktualizuje také vakcína proti chřipce. „Očkování zůstává nejúčinnější možností prevence závažných průběhů onemocnění covid-19, hospitalizací a úmrtí u rizikových osob,“ dodal.

Česko má letos naposledy k dispozici vakcíny, které poptalo na začátku covidové pandemie ve společné evropské objednávce. Jak budou zajištěné do budoucna se zatím řeší.

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„Ministerstvo zdravotnictví v současnosti jedná se zástupci výrobců, zdravotních pojišťoven a odborných společností o zajištění dostupnosti a budoucím způsobu úhrady očkovacích látek proti covid-19 pro sezónu 2027/2028,“ uvedl Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Součástí jednání je podle něj hodnocení nákladové efektivity vakcín nebo očekávaný zájem.

„Nákupy v době značné nejistoty“

Necelá polovina z 41 milionů dávek vakcín dodaných do Česka byla využitá pro očkování v tuzemsku, asi čtyři miliony Česká republika darovala dalším zemím. Kvůli uplynutí doby použitelnosti bylo více než 18 milionů dávek v hodnotě osmi miliard zlikvidováno.

„Nákupy očkovacích látek probíhaly v době značné nejistoty ohledně dalšího vývoje epidemie, budoucí potřeby přeočkování i skutečné poptávky po očkování. Současně bylo nezbytné zajistit dostatečnou dostupnost očkovacích látek i pro případ nepříznivého vývoje epidemické situace,“ vysvětlil Novotný.

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Kvůli poklesu zájmu o očkování se nepodařilo část vakcín využít před uplynutím jejich doby použitelnosti. Zatímco v prvním roce, kdy bylo očkování široce dostupné, bylo potřeba přes 15 milionů dávek, o rok později už jen pětina.

Mezi rokem 2022 a 2023 zájem klesl o více než 80 procent, v dalších letech vždy zhruba o třetinu. Letos do 26. července bylo spotřebováno jen 1500 dávek vakcíny, většinou se ale lidé nechávají očkovat na podzim.

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