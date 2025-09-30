Masivní investice do modernizace armády nás čekají bez ohledu na to, kdo o víkendu zvítězí v parlamentních volbách. Je to výsledek červnového summitu NATO v Haagu, kde se evropské země pod dojmem ruského tažení na Ukrajině a tlakem Donalda Trumpa zavázaly k masivnímu navýšení své obranyschopnosti.
NATO má dohromady 32 členů a aby v případě krize mohlo fungovat jako dobře namazaný stroj, musí každý z nich plnit své úkoly narýsované aliančními vojenskými plánovači. V Haagu proto byly stvrzeny nové Capability Targets 2025, tedy souhrn vojenských schopností, které NATO potřebuje pro zajištění svých obranných plánů.
„Líně budou tvořit klíčový prvek alianční logistiky. Američtí vojáci umístění v Německu, ale i další spojenečtí vojáci by při přechodu přes naše území ani jinudy jít nemohli.“