Českem projedou američtí vojáci na cvičení do Rumunska. Zabere to několik nocí

Společně s dalšími přejezdy, které se uskuteční mezi 3. a 10. červnem, přes Česko přejede více než 1200 amerických vojáků a přibližně 450 kusů jejich techniky.

Americké jednotky míří na alianční cvičení Saber Guardian 2025 do Rumunska. Do ČR vstoupí v Rozvadově, přesouvat se budou po dálnicích D5, D0 a D1 na silnici 38 a do vojenského areálu Rančířov na Jihlavsku, kde přenocují. Odtud budou po silnici 38 a dálnici D1 a D2 pokračovat na hraniční přechod Břeclav. V opačné trase se budou jednotky vracet od 23. do 28. června.

Do Rumunska se podle české armády přesouvají jednotky logistické brigády či vojenské policie, pozemní personál letecké techniky a těžká mechanizovaná brigáda s vozidly Stryker.

„Přesuny oběma směry se uskuteční v nočních až brzkých ranních hodinách tak, aby se minimalizoval vliv na silniční provoz,“ uvedl informační důstojník Agentury logistiky Jakub Moravec. „V každém konvoji bude maximálně pět proudů s doprovodem Vojenské policie v součinnosti s Policií České republiky,“ dodal.

Vojenská policie řidičům doporučila, aby při míjení vojenské kolony dodržovali základní pravidla. „Do kolony vojenských vozidel se nikdy nezařazujte. Nepředjíždějte kolonu, pokud ji nezvládnete předjet celou. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od konvoje a dbejte pokynů příslušníků Vojenské policie a Policie České republiky,“ uvedla.

ČR poskytuje logistické zabezpečení na cvičení v souladu se závazky hostitelské země NATO. Přesun přes ČR řídí Agentura logistiky české armády z operačního střediska ve Staré Boleslavi. Pro americké vojáky zajistí armáda ubytování, hygienické zázemí nebo místo pro opravy techniky a doplnění pohonných hmot.