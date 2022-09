Expert: Česko připomíná USA 70. let. Ropný šok a inflace radikalizovaly občany

Poslední měsíce česká společnost zažila několik extrémních událostí. Počínaje pandemií covidu přes válku na Ukrajině až po současnou energetickou krizi a výrazné zdražování. Právě tyto situace se odrážejí i v náladě české společnosti.

Podle odborníka na extremismus Mareše má současný stav více důvodů. „Stabilně je v populaci kohorta lidí, kteří jsou proti orientaci České republiky na EU a NATO. Současná vláda je pro ně proto neakceptovatelná. Projevují se i reálné dopady inflace a energetické krize na situaci mnoha lidí a rostou jejich obavy z budoucnosti,“ vyjmenovává Mareš.

To jsou podle jeho slov důvody, proč se lidé snaží hledat alternativu v radikálních i extremistických politických proudech. „Nevěří vládě ani jiným etablovaným silám. Fiala jako specifický typ politika-intelektuála navíc nevyhovuje naturelu různých nespokojenců z jiných skupin obyvatelstva,“ podotýká.

„Můžeme hovořit o radikalizaci“

Jeho slova doplňuje rovněž odborník na extremismus Pavel Hlaváček. Ten současný stav také přičítá sérií krizí, kterými si společnost v uplynulých letech prošla a stále prochází. „Byla zde, respektive stále je, pandemie covidu. Do toho vypukla válka na Ukrajině, která způsobila růst cen nerostných surovin, zejména plynu. Naše hospodářství neroste, inflace je velká a opravdu rychle se zadlužujeme,“ vyjmenoval důvody.

Podle jeho slov jde o tak intenzivní faktory, že si neumí představit situaci, ve které by společnost nedávala najevo svou nespokojenost. „A samozřejmě u určité skupiny lidí můžeme hovořit o radikalizaci,“ doplňuje.

To, co dneska společnost prožívá, přinejmenším v ekonomicko-energetickém prostoru, Hlaváček přirovnává k 70. letům. „Respektive důsledky ropné krize a jomkipurské války v roce 1973. Zdražila se ropa, vypukla válka, která měla přesah do bipolárního soupeření. Například v Británii se v roce 1974 konaly dvoje parlamentní volby a inflace dosahovala 25 procent,“ připomíná dění v minulosti s tím, že se tehdy rozpadl sociální smír, který existoval od konce druhé světové války.

Oslavy výročí jomkipurské války se zvrhly ve střety mezi stoupenci a odpůrci sesazeného islamistického prezidenta Muhammada Mursího. (6. října, 2013)

„Podobně na tom byly USA a další země. Nicméně pokud je tato analogie správná, pak problémy, kterými procházíme, budou sice intenzivní, ale rychle, tedy během roku, snad dvou, přejdou,“ věří expert.

Podle Mareše je u některých jedinců radikalizace možná. „Koneckonců už se na sociálních sítích objevují i výzvy k občanské válce. Na druhou stranu nelze opomíjet fakt, že velká část lidí má stále racionální a prosystémové postoje a nepřiklání se k extrémům,“ říká Mareš.

Podobně to vidí i Hlaváček. Otázkou podle něj je, zda hlavní břímě dnešní doby máme již za sebou, nebo nás to nejhorší teprve čeká. „Kdybychom procházeli jednou krizí, byla by to pro jakoukoli vládu velká výzva. Dobrá vláda a zdravý politický systém by ji asi dokázaly ustát,“ říká Hlaváček.

Problém podle jeho slov je, že teď se neřeší pouze jeden kritický faktor, ale několik najednou. „Když se začne kupit více věcí současně a všechny ty ‚záchranné‘ mechanismy přestávají být účinné, systém se začíná hroutit. My v takovéto situaci potenciálně jsme, protože dochází ke kumulaci několika závažných výzev současně – od zdravotnictví, přes geopolitiku až po ekonomiku a blahobyt společnosti,“ přibližuje problém a přidává černý scénář.

„Představte si, že Rusové dosáhnou vítězství na Ukrajině a bude opravdu tuhá zima, při které cena elektřiny a tepla půjde prudce nahoru. Vládě dojdou peníze, nikdo nám půjčovat nebude. A pokud chcete opravdu černý scénář, mohla by se do toho všeho ještě vrátit epidemie covidu. Následky takovéto kombinace by nevyhnutelně vedly k radikalizaci společnosti, kterou jsme dosud nezažili.“

Podle Hlaváčka však není zatím nutné malovat čerta na zeď. „Zatím, zdá se mi, se držíme relativně dobře,“ uklidňuje.

Může dojít k násilným nepokojům části davu

Se současným stavem a napjatou náladou ve společnosti mnozí skloňují i demonstraci, který proběhla na začátku září. Redakce iDNES.cz nedávno upozornila, že organizátor akce Ladislav Vrabel na sociálních sítích prohlašuje, že je nutné omluvit se Rusku. To také pak v ruské televizi udělal.

Čeští elfové, kteří se snaží vyvracet dezinformace v kyberprostoru, před několika dny zveřejnili analýzu, jež se právě na organizátory akce zaměřuje.

Také elfové ve své zprávě upozornili, že protivládní narativ se tvrdě zradikalizoval. „K jednoduché kritice vlády se postupně připojily výzvy k násilí na vládních představitelích a používaly se vulgární a agresivní jazykové prostředky. Nakonec přišla výzva k přechodu od slov k činům, tedy právě ke svolání demonstrace,“ stojí v analýze.

Podle odborníka Mareše právě podobné demonstrace napomáhají šíření prokremelských narativů. „Navíc, i když jejich organizátoři zdůrazňují nenásilný charakter, část lidí, co se k požadavkům demonstrantů pozitivně vyjadřuje na sociálních sítích, propaguje i násilné postupy,“ podotýká.

Podle jeho slov může dojít k násilným nepokojům části davu i proti vůli organizátorů. „Vyloučeny nejsou ani násilné akce osamělých vlků naladěných proti vládě a jejím stoupencům. Dlouhodobě pak může být oslabena prozápadní bezpečnostní vazba České republiky, pokud by názory organizátorů a účastníků měly větší dopad na voličské jednání,“ dodává Mareš.

Na Václavském náměstí se konala demonstrace Česko na 1. místě. Sešlo se několik tisíc lidí. (3. září 2022)

Potenciální hrozbu v akcích vidí i Hlaváček. „Protože je tady malá skupinka lidí, kteří jsou velmi radikální a jsou schopní využívat nespokojenosti většiny obyvatel. Za ‚normálních‘, tedy nekrizových okolností by jim lidé nevěnovali pozornost, ale v situacích, kdy je ohrožena jejich bezpečnost nebo sociální jistoty, jsou ochotni podpořit jejich radikální řešení,“ míní.

Hlaváček má za to, že nabízejí rychlá a jednoduchá řešení v duchu „my to za vás vyřešíme, když nás podpoříte“. To je podle jeho slov potenciálně velmi nebezpečné. „U nás, ale kdekoli v Evropě jsou lidé, kteří vědomě či nevědomě artikulují ruskou propagandu. Pokud se takovým lidem daří svolávat masové demonstrace, a to se u nás skutečně stalo, pak to legitimuje jejich argumenty,“ vysvětluje.

I když šlo zatím o jednu akci, pro Česko to podle něj mohlo být mimořádně destruktivní. „To kdyby se jejich požadavky – nejen ve vztahu k Rusku, ale také k lidským právům, demokracii, pluralitě – staly předmětem debaty o směřování naší zahraniční a domácí politiky,“ dodává Hlaváček.