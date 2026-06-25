Česko vyšle do Venezuely hasičský tým. Pomůže s následky zemětřesení

„Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa, nabídku České republiky akceptovala v 16 hodin,“ uvedli hasiči na síti X. O dalších krocích bude záchranný sbor průběžně informovat.
Již dříve ve čtvrtek mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová avizovala, že v případě, že Venezuela zažádá o pomoc, je připravena česká strana odpovědět. Dodala, že by byl český těžký USAR tým připraven vyrazit nejpozději v pátek.
„U podobných událostí samozřejmě rozhoduje čas, proto se v první vlně zapojují především týmy z regionu, které jsou schopné dorazit nejrychleji. Český těžký USAR tým je připravený tuto mezinárodní pomoc doplnit i v dalších fázích zásahu, obecně je možno říci, že patří k nejlepším týmům na světě,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
Tým se podle jeho slov zaměří zejména na vyhledávání obětí i přeživších a jejich následnou záchranu. „Každá nalezená osoba znamená pro rodiny odpověď, na kterou čekají,“ doplnil.
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Česko nabízí pomoc Venezuele zasažené zemětřesením. Je připraveno vyslat tým
Zemětřesení o síle 7,2 a následné o síle 7,5 zasáhlo oblast západně od Caracasu a podle posledních informací při nich zemřelo nejméně 32 lidí a stovky dalších byly zraněny. Zemětřesení tohoto stupně je dle Richterovy stupnice klasifikováno jako silné a může způsobovat rozsáhlé škody.
České ministerstvo zahraniční zároveň již předběžně informovalo, že v dobrovolném cestovatelském systému Drozd neregistruje ve Venezuele žádné české občany. „Zároveň se žádný český občan v souvislosti se zemětřesením neobrátil s žádostí o pomoc na nouzovou linku ministerstva ani na zastupitelský úřad v Bogotě, který pokrývá i Venezuelu,“ dodal mluvčí české diplomacie Adam Čörgő.