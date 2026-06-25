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Česko vyšle do Venezuely hasičský tým. Pomůže s následky zemětřesení

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  17:00
Česko vyšle do Venezuely specializovaný tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, oznámil Hasičský záchranný sbor. Tým má pomoci s následky rozsáhlého zemětřesení, které zasáhlo oblast Caracasu. Na místo by měl vyrazit nejpozději v pátek.

„Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa, nabídku České republiky akceptovala v 16 hodin,“ uvedli hasiči na síti X. O dalších krocích bude záchranný sbor průběžně informovat.

Již dříve ve čtvrtek mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová avizovala, že v případě, že Venezuela zažádá o pomoc, je připravena česká strana odpovědět. Dodala, že by byl český těžký USAR tým připraven vyrazit nejpozději v pátek.

Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026)
Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026)
Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. Nejhorší následky neslo město La Guaira ve stejnojmenném státě. (25. června 2026)
Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. Nejhorší následky neslo město La Guaira ve stejnojmenném státě. (25. června 2026)
32 fotografií

„U podobných událostí samozřejmě rozhoduje čas, proto se v první vlně zapojují především týmy z regionu, které jsou schopné dorazit nejrychleji. Český těžký USAR tým je připravený tuto mezinárodní pomoc doplnit i v dalších fázích zásahu, obecně je možno říci, že patří k nejlepším týmům na světě,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.

Tým se podle jeho slov zaměří zejména na vyhledávání obětí i přeživších a jejich následnou záchranu. „Každá nalezená osoba znamená pro rodiny odpověď, na kterou čekají,“ doplnil.

Česko nabízí pomoc Venezuele zasažené zemětřesením. Je připraveno vyslat tým

Zemětřesení o síle 7,2 a následné o síle 7,5 zasáhlo oblast západně od Caracasu a podle posledních informací při nich zemřelo nejméně 32 lidí a stovky dalších byly zraněny. Zemětřesení tohoto stupně je dle Richterovy stupnice klasifikováno jako silné a může způsobovat rozsáhlé škody.

České ministerstvo zahraniční zároveň již předběžně informovalo, že v dobrovolném cestovatelském systému Drozd neregistruje ve Venezuele žádné české občany. „Zároveň se žádný český občan v souvislosti se zemětřesením neobrátil s žádostí o pomoc na nouzovou linku ministerstva ani na zastupitelský úřad v Bogotě, který pokrývá i Venezuelu,“ dodal mluvčí české diplomacie Adam Čörgő.

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