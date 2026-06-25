1. Lesy, parky a jeskyně
Jedním z nejlepších útočišť před vedrem zůstává příroda. Lesy pokrývají více než třetinu území České republiky. Také přirozeně chrání před horkým sluncem a přirozeně ochlazují okolní prostředí a zlepšují mikroklima.
Z jednoduché procházky si snadno můžete naplánovat i celodenní výlet. Stojí za to zajet do národních parků v Krkonoších nebo v Českém Švýcarsku, případně prozkoumat Křivoklátské či Klánovické lesy.
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Za zmínku stojí také české jeskyně. K těm nejkrásnějším a zároveň nejnavštěvovanějším patří Sloupsko-šošůvské jeskyně na Moravě nebo Koněpruské jeskyně v Českém krasu. Před návštěvou však doporučujeme se trochu přiobléct,teplota v jeskyních se pohybuje okolo 8 až 10 °C.
Kdo však nechce opustit město, nemusí se přírody zcela vzdávat. Městské parky nabízejí stín, čistá pítka i lavičky. V řadě z nich naleznete i různé stánky s občerstvením.