KVÍZ: Pamatujete si Věci veřejné? Před 10 lety vstoupily do Nečasovy vlády

11:32 , aktualizováno 11:32

V pondělí to bude deset let, co prezident Václav Klaus jmenoval novou koaliční vládu ODS, TOP 09 a Věcí veřejných premiéra a předsedy ODS Petra Nečase. Vláda se těšila jedné z nejnižších důvěr veřejnosti a u moci vydržela necelé tři roky. Jak si vzpomínáte na působení Věcí veřejných v této vládě? Otestujte se v našem kvízu.