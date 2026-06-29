Českem se rekordně šíří svrab, lidově prašivina, což je nepříjemně svědivé kožní onemocnění. Od začátku ledna do pátku se nakazilo přes sedm tisíc lidí. Patrně se tak letos dostaneme k počtům kolem 14 tisíc nemocných za rok. Tolik jich bylo naposledy před více než třiceti lety. Odborníky však více než samotný nárůst hlášených nemocí překvapuje, že stoupá počet úmrtí. Letos zemřeli už čtyři lidé.
Nové informace zveřejnil Státní zdravotní ústav. „Od začátku letošního roku do 26. června nahlásili lékaři do informačního systému infekčních nemocí (ISIN) 7 105 případů onemocnění svrabem a čtyři úmrtí,“ říká epidemioložka ústavu Kateřina Fabiánová.
Pokožka často svědí tak silně, že mnozí lidé si ji rozškrábou do krve. Do vzniklých ran se snadno dostávají bakterie.
Pavel Dlouhýprimář infekčního oddělení v Ústí nad Labem a současně předseda Společnosti infekčního lékařství