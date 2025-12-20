Vánoce v krabici od bot. Češi letos obdarují desetitisíce dětí v nouzi

V evangelickém kostele v pražských Nuslích je rušno. Před bílou funkcionalistickou budovou zastavují dodávky a auta plná krabic zabalených do vánočního papíru. Krabic jsou stovky, možná tisíce, a dobrovolníci se je snaží skládat do úhledných komínků. „Zadní místnost je plná až ke stropu a pak to pokračuje tady po schodech dolů,“ ukazuje koordinátorka Hana řadu směrem ke sklepu.
Přestože pro mnoho lidí jsou dárky nedílnou součástí Vánoc, v Česku žijí stále desetitisíce dětí, jejichž rodiče si je nemohou dovolit, nebo jen velmi omezeně. Nuselská farnost se tak v listopadu a prosinci, stejně jako další místa po celé republice, proměňuje ve sběrné místo největší české sbírky pro děti ohrožené chudobou. Její princip je jednoduchý: dárce si vybere pohlaví a věk dítěte, které chce obdarovat, naplní starou krabici od bot věcmi, které by mu mohly udělat radost, a odnese ji na sběrné místo.
Do krabice může dát hračky, pastelky, sešity, sladkosti nebo oblečení. Dárky pak putují do azylových domů, nouzových ubytování a k rodičům samoživitelům po celém Česku. Letos organizace plánuje obdarovat 65 tisíc dětí.
„I když by rodiče měli pro děti nějaké drobnější dárky, je pro ně obrovská emoční podpora vědět, že na ně někdo myslí. Protože sedět doma a nemít dárky ani někdy vánoční stromeček je to nejhorší, co děti může potkat,“ říká manažerka sbírky Denisa Ratajová.
Krabice nosí firmy i studenti
Mezi těmi, kdo se rozhodli obdarovat děti a rodiny v nelehké životní situaci, je i Adéla. „Na sbírku nás v práci upozornila kolegyně. Domluvili jsme se pak s dalšími kolegy i z jiných poboček a rezervovali jsme krabičky v Praze, Brně a Jihlavě. Chtěli jsme pomoct a přijde nám to jako krásný projekt,“ říká. Na sběrné místo donesla dvě krabice, jednu pro dívku a jednu pro chlapce. „Uvnitř je autíčko, které se plní kostičkami, knížky, malé hračky, plyšák a také dárková karta na drogerii,“ vysvětluje.
Krabici donesla také osmnáctiletá Sára. „Děláme to každý rok s mamkou. Vždycky si vybereme nějakou kategorii a společně naplníme krabici věcmi. Letos máme holku 11 až 12 let,“ říká. Právě dárky pro dívky a mladší děti si lidé volí nejčastěji.
„Nejméně dárků máme pro starší kluky. Dárci často tápou, co jim dát. Vždycky říkáme, aby darovali to, co by si jejich dítě přálo dostat pod stromeček,“ objasňuje.
Od léků na faru
Do nuselské farnosti přicházejí stále další lidé s krabicemi. „Máme toho po dceři spoustu. Některé věci jsou ještě s visačkou, tak mi dává smysl je poslat dál někomu, kdo z toho bude mít radost,“ říká mladá maminka Monika, zatímco předává tašku dobrovolníkům. K nim patří také Michaela. „Máme v práci dobrovolnictví jako proplacený pracovní benefit. Firma nám nabízí různé akce, do kterých se můžeme zapojit,“ vysvětluje mladá žena, která jinak působí ve farmacii, jak se k charitě dostala.
V Česku je přibližně 200 tisíc dětí, které jsou ohrožené chudobou. „Opravdu chudých přibývá. Řeší základní existenční jistoty, natožpak ještě nějaké dárky,“ říká s tím, že v Česku žije i mnoho dětí, které doma nemají ani vánoční stromeček.
„Děti, které mají štěstí a pohybují se třeba v nízkoprahovém centru nebo azylovém domě, mají společenskou místnost, kde jeden stromek bývá, a maminky s dětmi tak mohou alespoň trochu zažít atmosféru Vánoc,“ dodává. Právě pod takovými stromky se objevují krabice od bot. Největší množství z nich putuje do Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zájem o krabice každoročně roste.
Dárky jen prověřeným
Do projektu mohou rodiny zapojit neziskové organizace, někdo blízký, a přihlásit se mohou i samy. „Do Krabice od bot je může zapojit farář nebo někdo z městského úřadu. Pokud se přihlásí jednotlivci, je to velmi specifické,“ vysvětluje Ratajová. Ty, kteří se nehlásí přes ověřenou organizaci, dobrovolníci prověřují.
„Hlásí se nám spousta nových neziskovek a jednotlivců, kteří chtějí dárky. Po těch chceme vyplnit velký formulář, abychom podle něj mohli dohledat informace – webové stránky, IČO, facebookový profil a další. Často tam i voláme a ptáme se. Je to hodně práce, ale je důležité vědět, komu ty dárečky dáváme, a mít jistotu, že opravdu pomáhají,“ dodává.
Kroužky i psycholog
Děti ale potřebují i další podporu. Součástí projektu je proto i finanční sbírka, jejímž cílem je do konce roku vybrat 6,5 milionu korun. „Peníze pak putují na kroužky, lyžařské výcviky, často jdou i na doučování. Stále častěji také rodiče shánějí příspěvek na psychologickou a psychiatrickou péči o dítě,“ dodává Ratajová.