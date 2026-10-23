Fico navštíví Česko, s Babišem odhalí sochu přátelství

Bývalý kabinet Petra Fialy (ODS) přerušil společné mezivládní konzultace kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Společné jednání vlád se uskutečnilo letos v březnu po třech letech.
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Babiš navštívil Slovensko při své první oficiální návštěvě po nástupu do funkce. Fica podle Strakovy akademie přijme Babiš v úterý den před výročím vzniku Československa. „Součástí programu bude slavnostní odhalení sochy česko-slovenského přátelství v zahradě Úřadu vlády ČR,“ uvedla Strakova akademie v avízu. Babiš a Fico by měli následně přednést projevy.
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10. září 2026