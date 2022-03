Rusko nenabídne podmínky přijatelné pro Ukrajinu, míní stínový ministr ANO

To, že by Rusko nabídlo takové mírové podmínky, které by Ukrajina mohla přijmout a odejít z boje relativně vítězně, si nemyslí stínový ministr zahraničí za ANO Jaroslav Bžoch. S největší pravděpodobností by to totiž znamenalo ztrátu Donbasu a Krymu, odpověděl v pondělí na dotaz iDNES.cz.