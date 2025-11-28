Teploty na Šumavě klesly až k minus 20 stupňům Celsia. Silnice jsou namrzlé

Nejnižší hodnotu v pátek nad ránem naměřili u šumavské Kvildy na Prachaticku. Na stanici Perla klesla teplota na minus 19 stupňů Celsia. „Vozovky v kraji jsou vymrzlé, ale nikde by neměl být v dopravě žádný problém, což vyplývá i z toho, že celý týden silnice udržujeme. Dneska v noci jsme měli nejvíce práce okolo Mladé Vožice, kde bylo minus 13 stupňů Celsia, ale i tam je situace klidná,“ řekl ČTK dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Otakar Zich.
Podle předpovědi meteorologů bude v pátek jasno až polojasno. Místy se však mohou vyskytovat mrznoucí mlhy. Odpoledne a především k večeru může přibývat oblačnosti. Teploty v průběhu dne se budou pohybovat od nuly do plus tří stupňů Celsia. Ve vyšších polohách bude lehce mrznout.
Ve středočeském kraji měli cestáři okolo 06:30 na silnicích druhé a třetí třídy zhruba 17 sypačů, komplikace hlášené nemají, řekl ČTK Bohumil Taraba z dispečinku krajské správy a údržby silnic (KSÚS).
„Řešili jsme spíš lokální záležitosti, jedná se o místní námrazy, nic rozsáhlejšího,“ řekl Taraba. Řidiči by měli být opatrní zejména na horizontech, v lesních úsecích nebo vyšších polohách nad 500 metrů.
Ve Zlínském kraji na obchvatu Otrokovic který je součástí dálnice D55, varují silničáři před tvorbou náledí. Obdobná situace je i na vytížené silnici I/49 ve Zlíně-Malenovicích. Do pátečních 09:00 platí pro celý kraj výstraha meteorologů před tvorbou náledí nebo zmrazků, případně též námrazy.
Řidiči by měli jet opatrně zvláště v Pardubickém kraji v okolí Lanškrouna, Vysokého Mýta a v Železných horách. Souvislá vrstva sněhu je také na silnici I/11 přes Červenovodské sedlo na Orlickoústecku. Na Pardubicku se mohou vyskytovat mrznoucí mlhy.
V pátek ráno bylo v Pardubickém kraji většinou polojasno až jasno, foukal slabý vítr. V oblasti Hlinska a Pardubic byly mlhy. Teploty se pohybovaly mezi minus 11 a minus jedním stupněm.