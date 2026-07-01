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Letošní červen byl v Česku třetí nejteplejší za posledních 65 let

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Letošní červen byl v Česku třetí nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota 19,1 stupně Celsia byla o 2,6 stupně vyšší než normál let 1991 až 2020. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší průměrná červnová teplota 20,7 stupně byla v roce 2019, druhá nejvyšší 19,4 stupně v roce 2003.

Letošní červen byl podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) teplotně silně nadnormální především kvůli extrémnímu horku, které zemi zasáhlo v druhé polovině měsíce. Od 18. do 30. června se podle meteorologů odchylka průměrné denní teploty v Česku pohybovala více než čtyři stupně nad normálem.

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„Ve všech těchto dnech (tj. 13 souvislých dní) se na našem území vyskytovaly teploty přesahující tropických 30 stupňů Celsia. V devíti z těchto dní dokonce převyšovala denní maxima teploty 35 stupňů Celsia,“ napsal ČHMÚ.

O uplynulém víkendu byla průměrná teplota dokonce přes deset stupňů nad normálem. „Takto vysoké odchylky průměrné teploty na území ČR nebyly v letních měsících dosud dosaženy (v datech od roku 1961),“ doplnil ČHMÚ.

O víkendu bylo dvakrát po sobě překonáno dosavadní maximum teploty vzduchu v Česku, v neděli naměřili 41,9 stupně v Doksanech na Litoměřicku. Před víkendem byla maximem teplota 40,4 stupně naměřená 20. srpna 2012 v Dobřichovicích. Výrazně byl také překonán dosavadní rekord pro červen, který do té doby činil 38,9 stupně.

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Srážkově byl červen normální, v průměru v Česku spadlo 71 mm (litrů na metr čtvereční) srážek. To je 87 procent normálu let 1991 až 2020. Nejméně pršelo v Jihomoravském kraji.

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