Praha chystá online oslavy 17. listopadu. Nasvítí budovy, zazní Kubišová

Plány hlavního města představili ve středu na tiskové konferenci zástupci radnice a organizátoři akcí. „Je mi líto, že letos není možná taková podoba oslav jako v minulých letech,“ připomněl primátor Zdeněk Hřib loňské jubilejní 30. výročí sametové revoluce, kdy do ulic vyšlo na 200 000 lidí.

„Jsem rád, že se organizátorům podařilo najít originální způsob, jak svátek oslavit,“ dodal. Poděkoval Pražanům za dodržování opatření, díky nimž je nyní epidemická situace v hlavním městě příznivější.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný vyzdvihl důležitost svátku, zdůraznil však, že nyní je potřeba omezit sociální kontakty. „Musíme udělat opačnou věc než tehdy (17. listopadu 1989 - pozn. red.). Tedy nejít na náměstí, jak bylo tehdy třeba, ale zůstat doma,“ řekl.

V duchu dodržení platných opatření se při tvorbě programu řídili organizátoři ze spolku Díky, že můžem, který spravuje Korzo Národní. „Chtěl bych lidi vyzvat, aby zůstali doma a užili si ten den s rodinou. Výročí si můžou důstojným způsobem připomenout z domova díky bohatému programu,“ řekl předseda Lukáš Černý.

Spolek připravuje online stream koncertů, divadel či debat. Mimo to by se měly vpodvečer rozsvítit některé úřady a budovy v barvách trikolóry. „Jsme zatím dohodnuti s třiceti místy, ideálních by vzhledem k výročí bylo 31,“ podotkl Černý.

Modlitbu pro Martu zazpívá Langerová

V příznačném čase 17:11 by také měla v rozhlase a z amplionů ve městě zaznít píseň Modlitba pro Martu spjatá s tehdejšími událostmi a proslavená Martou Kubišovou. Z balkonu Národního divadla ji zazpívá zpěvačka Aneta Langerová.

„Lidé, kteří jsou zvyklí zapalovat svíčku u pietního místa na Národní třídě, tak budou moci učinit zprostředkovaně přes pořadatele, aniž by na místo chodili. Mohou přidat své jméno a vzkaz,“ přidal také Černý.

Magistrát zatím neregistruje žádná neočekávaná shromáždění a na možné události se připravuje standardně. Neplánuje zatím ani možné uzavření frekventovaných míst, kde by se lidé mohli srocovat.



Online program chystá k státnímu svátku také spolek Milion chvilek pro demokracii. Den před státním svátkem, v pondělí od 18 hodin, se bude formou videopřenosu konat živá demonstrace, kam se lidé budou moci připojit z domova.