HPV způsobuje v Česku tisíce nádorů ročně. Stát chystá plán, jak je vymýtit

Rakovinou děložního hrdla, která je nejčastější z nich, onemocní asi 750 žen ročně a přes 220 zemře. Celkově jde o 2900 nádorů spojených s HPV a se zkušeností s nimi žije 32 tisíc Čechů a Češek.
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V Česku jsou podle Mackové dostupné účinné nástroje, jak těmto nádorům předcházet, zatím ale chyběl strategický dokument. Podle Mackové je materiál na roky 2026 až 2030 před dokončením a v řádu týdnů půjde do připomínkového řízení.
„Národní strategie spojuje očkování, screening, včasný záchyt, léčbu, komunikaci a práci s daty do jednoho rámce. Naším cílem je výrazně urychlit cestu k eliminaci karcinomu děložního hrdla a současně snížit zátěž dalších nádorů způsobených HPV,“ vysvětlila Macková.
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Virus HPV patří mezi nejčastější sexuálně přenosné infekce. Během života se s některým z jeho typů setká velká část populace. Podle gynekoložky Blanky Hynkové se před dosažením 50 let věku genitální HPV infekce objeví přibližně u 80 procent žen a nejméně u 50 procent mužů. Ve většině případů odezní sama bez následků, ale virus v organismu zůstává.
Může po letech vést až ke vzniku některých nádorových onemocnění, kromě rakoviny děložního hrdla také hlavy a krku, pochvy, penisu nebo análního otvoru. Testování je součástí pravidelné gynekologické prohlídky.
Existuje také možnost očkování, které je z veřejného zdravotního pojištění hrazené dívkám i chlapcům ve věku od 11 do 15 let. V posledních letech ho podstupuje podle Mackové 70 procent dívek v tomto věku a 50 procent chlapců, jejich podíl roste.
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Cílem strategie je i zvýšení povědomí o HPV a možnostech prevence. Podle průzkumu ResSOLUTION na reprezentativním vzorku více než 1000 respondentů internetové populace starší 15 let ví o existenci lidského papilomaviru jen třetina populace, zejména ženy. Na osvětu má upozornit světový den, který připadá na 20. září. Pro onkogynekologické nádory je symbolická fialová barva.