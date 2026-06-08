Česká a předtím československá účast na výzkumu vesmíru se začala psát už ve druhé polovině 60. let minulého století, jen deset let po startu prvního Sputniku.
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První ryze český astronaut ve vesmíru. Svoboda by měl příští rok letět na ISS
V dubnu 1967 se Československo stalo jedním ze zakládajících států programu Interkosmos, ve kterém spojily své vědecké kapacity země někdejšího sovětského bloku. V rámci tohoto programu (družice startovaly v letech 1969 až 1991) se ve vesmíru ocitla řada československých vědeckých aparatur.