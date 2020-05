Stoletých je v Česku 569, šestkrát víc žen než mužů, ukazují statistiky

V Česku na konci prvního čtvrtletí žilo 569 lidí starších sta let. Z toho bylo 493 žen a 76 mužů. Dvěma nejstarším obyvatelkám republiky bylo 108 let a bydlí v Jihomoravském a Královéhradeckém kraji. Nejstaršímu muži Česka je 106 let a pochází z Karlovarského kraje, vyplývá ze statistik České správy sociálního zabezpečení.