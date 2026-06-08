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Česko spouští Centrální evidenci psů. Jak se registrovat, za kolik a jaká hrozí pokuta

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  17:42
Česko spouští Centrální evidenci psů. Dlouho odkládaný systém se spustí v červenci a bude obsahovat údaje z čipů, které jsou povinné mnoho let. Lhůty na zápis jsou velkorysé, majitelé však musí počítat s dalšími poplatky. Ty stanoví veterináři, kteří jako jediní budou smět údaje do systému vkládat. V opačném případě hrozí drastické pokuty.

Majitelé budou od července muset své psy registrovat | foto: ČTK

Komora veterinárních lékařů ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství spustí letos 1. července dlouhé roky odkládanou Centrální evidenci psů. Své mazlíčky do ní, jakožto do jediné oficiální evidence, budou muset povinně zapsat všichni majitelé i chovatelé. V Česku žije téměř dva a čtvrt milionu psů.

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Původní datum spuštění nového registru, kterému předcházelo plošné zavedení čipování psů, bylo naplánované na rok 2022. K tomu však nedošlo a údaje o psech schraňovalo několik samostatných evidencí – všechny však provozovaly soukromé subjekty a navíc jen s dobrovolnou registrací.

Čipy tak plnily svou funkci jen částečně. Změnit by to měla právě až nová Centrální evidence psů, jejíž webový portál už běží, zatím však v omezeném režimu. Systém obsahuje základní příručku pro chovatele psů – například jak postupovat, pokud se zaběhne, při koupi, prodeji, ale i úhynu zvířete.

Kdo psy do centrální evidence zapisuje?

Údaje o psech budou do nového registru zadávat veterináři. Majitelé budou muset za zápis zaplatit. Výše poplatku však není určená plošně, každá veterinární ordinace ji stanoví samostatně. Čekat lze částky v řádu nižších stokorun za jedno zvíře.

Do evidence budou mít prostřednictvím webového portálu přístup i sami majitelé, kteří se budou hlásit pomocí identity občana. V systému budou moci měnit své kontaktní údaje nebo například nahlásit psa jako ztraceného. Výstraha o ztrátě psa bude viditelná veřejně.

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Kromě majitelů budou do registru moci nahlížet i obce či policie, což umožní efektivnější identifikaci ztracených psů i jejich vrácení majitelům.

Kdy je třeba psa zapsat do centrální evidence?

Termín zápisu psů není pevně daný. Chovatelé je musí zaregistrovat při nejbližším povinném očkování proti vzteklině. To se v závislosti na druhu vakcíny opakuje každý rok nebo jednou za tři roky – lhůta na zápis všech psů tedy bude tříletá.

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V opačném případě se vystavují riziku pokuty až do výše 300 000 korun. Komora veterinárních lékařů však pejskaře brzdí, ať s registrací nespěchají. Organizace se obává přetížení Centrální evidence psů.

Ministerstvo zemědělství zároveň varuje, že zápis do systému nebude u veterinářů probíhat automaticky. Majitelé o něj budou muset požádat.

Jak zapsat psa do centrální evidence?

Zapsat psa do registru během první nejbližší návštěvy u veterináře nemusí být úspěšné. Veterinární lékař totiž není povinen registrova psa automaticky při jeho ošetření. „Jedná se o administrativní úkon na žádost chovatele,“ vysvětlují úředníci ministerstva zemědělství na stránce s pokyny k centrálnímu registru.

A radí, aby si chovatelé i prostí majitelé psa před výletem k veterináři vytiskni a vyplnili formulář pro evidenci. A na základě toho, pak veterinář zvíře do registru zaeviduje. Že by to šlo jedním klikem z počítače lékaře, zjevně ministerstvo nepředpokládá.

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Formulář pro chovatele psa - občana je ke stažení zde a formulář pro chovatele psa - firmu je ke stažení zde.

Jaké údaje budou v registru?

V evidenci budou uloženy základní údaje:

  • plemeno a pohlaví;
  • údaje o kastraci a očkování;
  • informace o chovateli včetně kontaktních údajů, např. adresa místa chovu psa
  • identifikační údaje psa a případně i petpasu.

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Jak psa zaregistruje nový majitel?

V registru budou muset být zapsaní všichni psi. Štěňata z chovných stanic budou muset být zaevidována už před předáním novému majiteli. Ten pak, nejpozději během návštěvy veterináře kvůli očkování proti vzteklině, musí přepsat psa na sebe. Opět platí informace z odstavce výše – lékař to nemusí udělat během ošetření psa, majitel by měl s sebou přinést vytištěný a vyplněný formulář.

Jaká hrozí pokuta?

Povinnost zapsat zvíře do registru uvádí zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Kdo z chovatelů nebude mít zapsaného psa, hrozí mu pokuta až 300 tisíc korun. Přestože zápis provádí fyzicky jen veterinář.

Centrální evidenci psů spravuje Komora veterinárních lékařů, ale řádné zaregistrování bude kontrolovat Státní veterinární správa. Žádnou plošnou kontrolu podle svého vyjádření nechystá.

Kromě Centrální evidence psů existuje řada soukromých registrů, kam se majitelé psů hlásí už mnoho let. Členství v některém z těchto registrů však majitele nezbavuje povinnosti registrovat své zvíře do nové centrální evidence.

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