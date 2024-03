Problémy v politice i doma? V názorech se shodujeme, říkají česko-slovenské páry

Mezi Českem a Slovenskem by měla být zeď?

Barbora je ze Slovenska, její přítel Matyáš z Česka. Současnou politickou situaci mezi oběma zeměmi sledují. Podle Barbory jsou proměny ve společných vztazích znát, přístup jednotlivých lidí se ale liší.

„Záleží o jaké skupině lidí se bavíme. Už jsem se dočetla, že by se mezi Českem a Slovenskem měla postavit zeď, že jsme Česko vždy tahali dolů, a ještě jsme se rozpadli. U této skupiny lidí se jen potvrdí, co si mysleli,“ vypráví.

Na druhou stranu vnímá podporu od Čechů, kteří ví, že Fico a jeho názory nereprezentují celé Slovensko. „Drží nám palce, aby to období co nejdříve skončilo,“ pokračuje.

Dodává, že politická situace do jejich vztahu nijak výrazně nezasahuje, protože na základních věcech se spolu s partnerem shodnou. „Po Ficově zvolení jsem trochu citlivější na názory, že Slovensko se stává Maďarskem nebo Ruskem nebo že jsme ztracená země. Matyáš se mě ale zastane, než aby si vychutnával, že na tom Slovensko není nejlépe,“ popisuje.

I Matyáš souhlasí s tím, že stav současné diplomacie nemá na jejich každodenní život zásadní vliv. „My se na politice v zásadních tématech spíše shodneme, takže tohle to určitě nenaruší. Například náš pohled na rozpad Československa nás rozděluje víc než Fico, takže nic dramatického.“

Napětí mezi Českem a Slovenskem Napětí v česko-slovenské diplomacii bylo znatelné už minulý týden při setkání premiérů V4, kdy se Petr Fiala přidal ke svému polskému protějšku Donaldu Tuskovi a společně navštívili českého prezidenta Petra Pavla. Slovenský premiér Robert Fico společné s maďarským premiérem zamířili na návštěvu do kanceláře Miloše Zemana. Ve středu česká vláda uvedla, že se rozhodla přerušit na neurčito společná zasedání se Slovenskem, která byla zvykem při dobrých vztazích mezi oběma zeměmi. Fico v reakci na toto oznámení uvedl, že česká vládní garnitura se rozhodla ohrozit slovensko-české vztahy jen proto, že má zájem podporovat válku na Ukrajině. Bratislava prý přitom jen mluví o míru. „Vztahy mezi našimi občany, Čechy a Slováky jsou jedinečné, historicky osvědčené, jsou půjčkami vzájemné důvěry. Jsou plné přátelství, příbuzenských vztahů a porozumění. Slovenská vláda nebude nikdy, opakuji nikdy, vystavovat takto hluboké slovensko-české vztahy žádnému ohrožení,“ uvedl Fico v prohlášení.

Shodneme se, že je Fico idiot

Šestadvacetiletá Diana se do Česka přestěhovala před šesti lety kvůli studiím. Se svým partnerem Kryštofem mají na česko-slovenské politické vztahy stejný názor. „Shodneme se na tom, že je Fico idiot,“ směje se. Její partner slovenskou politiku nijak výrazně nekomentuje.

Diana připouští, že se změn ve vztahu mezi Českem a Slovenskem obává. Výroky Roberta Fica by podle ní mohly poškodit vztahy Slovenska i s dalšími zeměmi. „V případě Česka máme jako Slováci spoustu výhod. Je to trochu blbost, ale Slováci tady nejsou úplně považováni za cizince, a to se může změnit,“ pokračuje.

O to, že by případné zhoršení diplomacie mezi dvěma zeměmi nějak ovlivnilo jejich vztah, se nebojí. „Máme to v sobě rozhodnuté, chceme zůstat v Česku,“ říká.

Rodinná návštěva skončila hádkou

Michaela je původem ze Slovenska, ale část života prožila v Ostravě, nyní bydlí v Ústí nad Labem. O slovenské politice se se svým českým mužem Tomášem baví jen sporadicky. „Vyprávím mu příběhy rodiny a babiček, které tam pořád žijí, o tom, jaký je tam problém například se zdravotní péčí nebo korupcí. Můj muž je z toho v šoku,“ vypráví.

Na rozdíly mezi životem v Česku a na Slovensku narazili také během širší rodinné návštěvy slovenské strany. „Moji rodiče vůbec nevěřili tomu, když Slováci popisovali, jak u nich věci fungují. Nakonec se dokonce pohádali, protože se je naši snažili přesvědčit, že to tak hrozné nemůže být,“ vzpomíná Tomáš a dodává, že je rád, že na Slovensku nemusí žít a řešit podobné problémy.

Dění na Slovensku je šílené

„Slovenskou politiku už tolik nesleduji, proto mě v poslední době hodně překvapilo, jak rapidně šla dolu úroveň diskuze v Národní radě Slovenské republiky,“ říká Tomáš, který v Česku žije už 11 let, od doby, kdy začal studovat na vysoké škole.

Ficovy první dvě vlády si matně pamatuje a dodává, že v té době to byla klasická směs populismu a hrabání pro „naše lidi“, ale aspoň na Evropské úrovni existovala snaha spolupracovat. „(Maďarský prezident Viktor) Orbán však Ficovi ukázal, že není potřeba se kvůli benefitům z EU přetvařovat,“ konstatuje nyní.

Na Slovensko se vracet nechce. V Česku pracuje, založil rodinu a nyní chce žádat o české občanství. „S manželkou z Česka politiku na Slovensku moc neřešíme, ale shodujeme se v tom, že to, co se tam nyní děje, je šílené,“ říká.