Česko sevře silný mráz, teploty klesnou až k minus 16 stupňům Celsia

  11:48
Zatímco vítr a sněhové jazyky začínají pomalu ustupovat, do Česka míří tuhé mrazy. Jasná obloha a čerstvý sníh srazí noční teploty hluboko pod nulu. Meteorologové varují, že v příštích dnech nás čekají mrazivé noci s teplotami až -16 stupňů.
ilustrační snímek | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu nás čeká velmi chladné období, které potrvá od noci na pondělí 5. ledna až do čtvrtečního rána 8. ledna. Hlavním viníkem je příliv studeného vzduchu v kombinaci s vyjasněním a utišením větru.

Teploty budou v těchto dnech místy klesat pod -12 °C, přičemž nejčastěji se budou pohybovat v mrazivém rozmezí -12 až -16 °C. Výstraha platí pro většinu území republiky s výjimkou Prahy a větší části Středočeského kraje. Také na východě Moravy bude s výjimkou pondělí pravděpodobně o něco tepleji, a to díky očekávané větší oblačnosti.

Dobrou zprávou pro řidiče je skutečnost, že čerstvý jihozápadní vítr začal během nedělního odpoledne 4. ledna výrazně slábnout. Tvorba nebezpečných sněhových jazyků a závějí tak bude od nynějška již jen ojedinělá. Přesto by návštěvníci hor a řidiči ve vyšších polohách měli zůstat obezřetní, do dnešního odpoledne totiž platí zejména ve vyšších polohách výstraha před sněhovými jazyky, na horách se mohou tvořit závěje. Opatrní by měli být zejména řidiči a návštěvníci hor.

Na přelomu roku přijde zima. Na horách hrozí sněhové jazyky a závěje

Vzhledem k extrémně nízkým teplotám vydali meteorologové také důležitá bezpečnostní doporučení. Upozornili, že lidé by se ve velkých mrazech měli chránit teplým oblečením ve více vrstvách a vhodnou obuví

„Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku. Proti prochladnutí pomáhá teplý nápoj, jídlo a tělesný pohyb,“ konstatoval Český hydrometeorologický ústav.

Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Štipl

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil

Irácko-americký překladatel Samir za dohledu příslušníků amerických speciálních...

To měl být on? Muž, který více než dvě dekády železnou rukou vládl Iráku? Teď se zkrvavený krčil u nohou amerického komanda a prosil o život... Příběh dopadení Saddáma Husajna přináší další díl...

Odpor vůči intervencím. Trump útokem na Venezuelu riskuje hněv příznivců z MAGA

Prezident Donald Trump, ministr obrany Pete Hegseth a generál Dan Caine na...

Americký republikánský prezident Donald Trump útokem na Venezuelu riskuje kritiku od stoupenců svého hnutí Make America Great Again (MAGA, Učiňme Ameriku opět skvělou). Značná část Trumpových...

4. ledna 2026  12:07

Počet firemních bankrotů je v USA nejvyšší od roku 2010

Kennedyho kulturní centrum ve Washingtonu se přejmenuje na Trumpovo Kennedyho...

Spojené státy zasáhla největší vlna firemních bankrotů od finanční krize v roce 2010. Největší problémy hlásí společnosti závislé na dovozu ze zahraničí. Ty se v posledních měsících musí vypořádávat...

4. ledna 2026

Za svým projevem si stojím, řekl Okamura. Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...

Šéf Poslanecké sněmovny a předseda hnutí SPD Tomio Okamura si stojí za svým novoročním projevem, ve kterém kritizoval Ukrajinu. Uvedl to v debatě na CNN Prima News. Podle Aleny Schillerové by mohla...

4. ledna 2026  11:31,  aktualizováno  11:58

Opilec s pořezaným penisem se připotácel na benzínku, skončil v nemocnici

Čerpací stanice, kde muž rozléval benzin. (27. března 2024)

V noci na sobotu vyjížděli policisté a záchranáři ke zraněnému mladému muži na čerpací stanici u města Stříbro na Plzeňsku. Na místo se připotácel opilý s poraněnou rukou a penisem. Skončil v...

4. ledna 2026  11:43

Církvi navzdory. Rozmach sázení plní italskou pokladnu, ale rozbíjí společnost

Alespoň jednou ročně sází téměř každý druhý Ital (5. 11. 2025).

Itálie se potýká se stále zvyšujícím se počtem závislostí na hazardu. Finance z něj pomáhají plnit italskou státní pokladnu, na druhé straně však ničí životy místních. Agentura Reuters popsala příběh...

4. ledna 2026  11:13

V Ústí na Labem vzplála stavební buňka, jeden člověk v ní uhořel

V Ústí nad Labem hořela stavební buňka. (3. ledna 2026)

V sobotu večer hořela ve Střekově v ulici Truhlářova v Ústí nad Labem stavební buňka. Na místo vyjelo několik hasičských jednotek. Jeden člověk požár nepřežil. Příčinu zjišťuje policie.

4. ledna 2026  10:40

Potupa pro Rusko. Jejich obranné systémy ve Venezuele naprosto selhaly

Venezuelští vojáci provádějí inspekci ruského protiletadlového systému BUK....

Venezuela se při americkém útoku spoléhala na Moskvou dodané obranné systémy. Ty se ale ukázaly být velmi neefektivní. Na sociálních sítích se objevují obrázky zničených protiletadlových systémů Buk....

4. ledna 2026  10:36

Řekněte Okamurovi, že svými výroky škodí Česku, vyzvali Babiše opoziční senátoři

Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...

Předsedové senátorských klubů ODS a TOP 09, STAN, KDU-ČSL, SEN 21 a Piráti společně vyzvali premiéra Andreje Babiše, aby dal šéfovi Poslanecké sněmovny a vládního hnutí SPD Tomiu Okamurovi jasně...

4. ledna 2026  10:09

Čína žádá propuštění Madura, Rusko označilo zásah za ozbrojenou agresi

Přímý přenos
Kolumbijský prezident Gustavo Petro vyslal k hranicím vojáky v reakci na...

Spojené státy provedly rozsáhlý útok na Venezuelu, při němž byl zadržen prezident Nicolás Maduro s manželkou. Zásah vyvolal ostré reakce Číny, Íránu nebo Kolumbie, hovoří o porušení suverenity a...

3. ledna 2026  12:21,  aktualizováno  4. 1. 10:05

U Chebu zapadl na přejezdu sypač, narazil do něj vlak se 40 cestujícími

V Chebu se na železničním přejezdu srazil vlak se sypačem. (3. ledna 2026)

Srážka sypače s vlakem, ke které došlo v sobotu večer v Trstěnicích u Chebu, se bude šetřit jako obecné ohrožení. Sypač zapadl na vlakovém přejezdu a nedlouho potom do něj narazil osobní vlak, ve...

4. ledna 2026  9:52

Bilance útoku. Šest amerických vojáků je zraněných, 40 Venezuelanů zemřelo

Spojené státy zaútočily na Venezuelu. (3. ledna 2025)

Americký útok ve Venezuele, při kterém speciální síly v sobotu zajaly a odvezly ze země venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, si vyžádal nejméně 40 mrtvých, a to nejen členů...

4. ledna 2026  9:40

