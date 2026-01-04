Česko sevře silný mráz, teploty klesnou až k minus 16 stupňům Celsia

Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu nás čeká velmi chladné období, které potrvá od noci na pondělí 5. ledna až do čtvrtečního rána 8. ledna. Hlavním viníkem je příliv studeného vzduchu v kombinaci s vyjasněním a utišením větru.
Teploty budou v těchto dnech místy klesat pod -12 °C, přičemž nejčastěji se budou pohybovat v mrazivém rozmezí -12 až -16 °C. Výstraha platí pro většinu území republiky s výjimkou Prahy a větší části Středočeského kraje. Také na východě Moravy bude s výjimkou pondělí pravděpodobně o něco tepleji, a to díky očekávané větší oblačnosti.
Dobrou zprávou pro řidiče je skutečnost, že čerstvý jihozápadní vítr začal během nedělního odpoledne 4. ledna výrazně slábnout. Tvorba nebezpečných sněhových jazyků a závějí tak bude od nynějška již jen ojedinělá. Přesto by návštěvníci hor a řidiči ve vyšších polohách měli zůstat obezřetní, do dnešního odpoledne totiž platí zejména ve vyšších polohách výstraha před sněhovými jazyky, na horách se mohou tvořit závěje. Opatrní by měli být zejména řidiči a návštěvníci hor.
Vzhledem k extrémně nízkým teplotám vydali meteorologové také důležitá bezpečnostní doporučení. Upozornili, že lidé by se ve velkých mrazech měli chránit teplým oblečením ve více vrstvách a vhodnou obuví
„Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku. Proti prochladnutí pomáhá teplý nápoj, jídlo a tělesný pohyb,“ konstatoval Český hydrometeorologický ústav.