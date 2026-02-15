Česko se podřizuje diktátu EU, řekl Okamura. Přestaňme fňukat, opáčil Vystrčil

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se zastal ministra zahraničí Petra Macinky po jeho vystoupení na Mnichovské bezpečností konferenci. Šéf SPD prohlásil, že Evropská unie jednotlivým státům vnucuje „diktát“. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) reagoval, že by čeští politici měli přestat „fňukat a kňučet“ a místo toho začít o problémech věcně diskutovat.
„Je jasné, že Evropská unie má demokratický deficit,“ uvedl Okamura. „Přestože se změnila politická reprezentace a chceme výrazně zpřísnit podmínky pro pobyt cizinců, tak se musíme podřizovat evropskému diktátu,“ dodal.

Reprezentace Macinky proto byla dle Okamury v pořádku a její forma byla kultivovaná. „Měl skutečně kritický postoj k liberální demokracii. Je dobře, že se ta debata obsahově otevřela.“

Neshodli se na EU ani Trumpovi. Macinka se přel se Sikorskim a Clintonovou

Okamura jako hlavní problematiku uvedl vliv ČR na volbu jednoho eurokomisaře z celkových 27. V EU to podle předsedy Senátu skřípá a její vedení není schopno naplnit potřeby jednotlivých států. Snahy Evropské unie poté přirovnal k Napoleonovi, východnímu bloku a Římské říši.

Vystrčil na to konto prohlásil, že bychom se neměli soustředit pouze na kritiku EU. „Neměli bychom pouze fňukat a kňučet, ale uvědomit si, že jsme členskou zemí EU. Měli bychom se snažit spolupracovat s našimi nejbližšími sousedy,“ řekl.

Macinka se v Mnichově sešel s čínským i černohorským protějškem. Domlouvali spolupráci

Jako příklad uvedl právě polského ministra zahraničí Radosław Sikorského. „Tato spolupráce se bohužel nepovedla. Volba eurokomisařů skrze grilování v Evropském parlamentu není ideální stav, ale měli bychom se snažit věci posouvat dopředu, a ne fňukat a kňučet,“ zopakoval Vystrčil.

Řeč došla i na to, že se Petr Macinka na Mnichovské bezpečnostní konferenci nesetkal s prezidentem Petrem Pavlem.

„Ani se mi nechce moc komentovat, když se ministr zahraničí s prezidentem nepotkají na takto významné akci. Nepřijde mi to správné a není to dobrý signál. Na druhou stranu nejsme středobodem a je otázka, zda si toho někdo všimne,“ reagoval Vystrčil na otázku, zda je takováto prezentace vůči světové politické scéně správná.

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

