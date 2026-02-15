Česko se podřizuje diktátu EU, řekl Okamura. Přestaňme fňukat, opáčil Vystrčil

„Je jasné, že Evropská unie má demokratický deficit,“ uvedl Okamura. „Přestože se změnila politická reprezentace a chceme výrazně zpřísnit podmínky pro pobyt cizinců, tak se musíme podřizovat evropskému diktátu,“ dodal.
Reprezentace Macinky proto byla dle Okamury v pořádku a její forma byla kultivovaná. „Měl skutečně kritický postoj k liberální demokracii. Je dobře, že se ta debata obsahově otevřela.“
Neshodli se na EU ani Trumpovi. Macinka se přel se Sikorskim a Clintonovou
Okamura jako hlavní problematiku uvedl vliv ČR na volbu jednoho eurokomisaře z celkových 27. V EU to podle předsedy Senátu skřípá a její vedení není schopno naplnit potřeby jednotlivých států. Snahy Evropské unie poté přirovnal k Napoleonovi, východnímu bloku a Římské říši.
Vystrčil na to konto prohlásil, že bychom se neměli soustředit pouze na kritiku EU. „Neměli bychom pouze fňukat a kňučet, ale uvědomit si, že jsme členskou zemí EU. Měli bychom se snažit spolupracovat s našimi nejbližšími sousedy,“ řekl.
Macinka se v Mnichově sešel s čínským i černohorským protějškem. Domlouvali spolupráci
Jako příklad uvedl právě polského ministra zahraničí Radosław Sikorského. „Tato spolupráce se bohužel nepovedla. Volba eurokomisařů skrze grilování v Evropském parlamentu není ideální stav, ale měli bychom se snažit věci posouvat dopředu, a ne fňukat a kňučet,“ zopakoval Vystrčil.
Řeč došla i na to, že se Petr Macinka na Mnichovské bezpečnostní konferenci nesetkal s prezidentem Petrem Pavlem.
„Ani se mi nechce moc komentovat, když se ministr zahraničí s prezidentem nepotkají na takto významné akci. Nepřijde mi to správné a není to dobrý signál. Na druhou stranu nejsme středobodem a je otázka, zda si toho někdo všimne,“ reagoval Vystrčil na otázku, zda je takováto prezentace vůči světové politické scéně správná.