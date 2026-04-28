Česko se připojilo k dohodě o zvláštním tribunálu pro ruské zločiny na Ukrajině

Autor: ,
  16:31aktualizováno  16:40
Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha v úterý na sociální síti X uvedl, že se Česko stává 23. státem připojujícím se k dohodě nezbytné pro vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese proti Ukrajině.
Obytná budova zničena po ruských útocích ve městě Konstantynivka. (13. října 2025) | foto: Reuters

Ilustrační snímek z 29. listopadu 2025. Ukrajinské hlavní město Kyjev tehdy v...
Memento války. Rozbombardovaný panelový dům v Izjumu ( 9. března 2026)
Ruskem zasažená budova na Ukrajině. (13. října 2025)
Slovjansk čelí útokům ruských FPV dronů. Ve městě a okolí pracovní čety...
38 fotografií

Ministr vyjádřil České republice vděčnost a doufá, že další zodpovědné státy budou následovat, než výbor Rady Evropy bude v polovině května v Kišiněvě o dohodě hlasovat. „Ti, kdo rozpoutali válku proti naší zemi a nadále ji vedou, musí vědět, že spravedlnost za zločin agrese proti Ukrajině je neodvratná,“ napsal Sybiha na X.

Záměr vytvořit zvláštní tribunál, který by soudil ruské vedení za zločin agrese proti Ukrajině po vzoru norimberského procesu s vedením nacistického Německa, loni v létě ohlásila Rada Evropy. Letos v lednu EU poskytla prvních deset milionů eur na fungování tohoto tribunálu, který podle médií plánuje pohnat k odpovědnosti přinejmenším dvě desítky lidí.

Voják 93. samostatné mechanizované brigády ukrajinských ozbrojených sil Cholodnyj Jar sleduje oblohu kvůli ruským dronům. (31. ledna 2026)
Centrální náměstí Nezávislosti bojuje s výpadkem elektřiny po ruských leteckých útocích na energetický sektor země v Kyjevě. (31. ledna 2026)
Netekla voda, nejelo metro, žádná elektřina. Ukrajinu postihl masivní blackout. Na snímku lidé v Kyjevě. (31. ledna 2026)
Netekla voda, nejelo metro, žádná elektřina. Ukrajinu postihl masivní blackout. Na snímku lidé v Kyjevě. (31. ledna 2026)
397 fotografií

Tribunál doplní činnost Mezinárodního trestního soudu (ICC), který má pravomoc na Ukrajině vyšetřovat válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu. V současnosti ale ICC nemůže v případě Ukrajiny vyšetřovat zločin agrese z důvodu omezení jurisdikce, uvedla dříve v prohlášení Rada Evropy. Zvláštní tribunál tuto mezeru podle ní zaplní.

Válka na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko vpádem vojsk, si podle různých odhadů vyžádala statisíce životů. Ruští vojáci se v ní podle Kyjeva a Západu dopustili řady válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Na ruského prezidenta Vladiira Putina v roce 2023 ICC vydal zatykač kvůli zavlečení ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.